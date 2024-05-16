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أخبار البلد

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمد إبراهيم بالإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية

صدى البلد

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، على أن يتولي المستشار محمد أحمد عبدالوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة لشئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجلس ولمدة عام.

قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 60 لسنة 2015 بإنشاء المجالس التخصصية وتحديد اختصاصاتها.

ونصت  المادة الأولى من القرار، أن يتولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.

 

 

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