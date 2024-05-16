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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية عنيفة على شمال غزة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الخميس، بأن الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية عنيفة تستهدف المناطق الشمالية لقطاع غزة.

واقتحم مستعمرون إسرائيليون، اليوم ، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مستعمرين اقتحموا "الأقصى" على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال حولت البلدة القديمة إلى ثكنة عسكرية، وانتشر المئات من عناصرها عند بوابات الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية وفرضت قيودا على دخول المصلين.
 

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