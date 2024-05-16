واقعة صادمة في مدرسة.. طلاب يصفعون المعلمين بسبب منعهم من الغش

عادة ما يتخذ المعلم إجراءات تأديبية ضد الطالب الذي يغش لكن الغريب هو تصرف عنيف لطالب تجاه معلمه الذي منعه من الغش.

طالب يضرب المعلم

حدثت واقعة صادمة يوم الثلاثاء في مدرسة عمرو بن العاص الإعدادية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية بمحافظة الغربية.

حيث أقدم أحد الطلاب على صفع وضرب أحد المعلمين بعد أن قام المعلم بمنعه من الغش في الامتحان.

على الفور، أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن توجيهاته العاجلة لمدير إدارة غرب طنطا التعليمية بفتح تحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

هذه الواقعة تأتي في ظل الجهود المتواصلة لوزارة التربية والتعليم لضبط الانضباط في المدارس والحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.

حبس وغرامة

يذكر أن القانون المصري رقم 205 لسنة 2020 حول مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، ينص على عقوبات بالحبس لمدة قد تصل إلى 7 سنوات، وغرامات تصل إلى مئتي ألف جنيه، في حالات الغش والإخلال بالنظام العام للامتحانات.

يأتي ذلك كإجراءات رادعة للسيطرة على ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، والتي يشترك فيها الطلبة وعدد من أولياء الأمور في وقائع متكررة كل عام استوجبت تشديدات قانونية.

حوادث مشابهة

هذا ليس الحادث الأول من نوعه، إذ تعرض احد المدرسين في مركز امتحاني بمدينة عراقية بقضاء طوزخورماتو لهجوم بآلة جارحة من قبل طالب بعد كشفه حالة غش .

وقال شاهد عيان في وقت سابق إن "مدرساً في مدرسة صدى العراق في قضاء طوزخورماتو تعرض لهجوم بآلة جارحة من قبل احد الطلبة بعد كشف المدرس لعملية غش للطالب خلال الامتحانات النهائية للمرحلة الإعدادية".

واضاف، ان "الطالب ضرب المدرس على رأسه ونقل الأخير إلى مستشفى طوز خورماتو لتلقي العلاج فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا بالحادث".