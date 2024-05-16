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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال جولة ميدانية منظومة النظافة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة لمتابعة أعمال نظافة الشوارع خلال الفترة المسائية والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.


شملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكة بمدينة الخصوص ومحور الخصوص ،، وشارع 135 ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة.

كما شملت الجولة المرور بشارع 15 مايو، وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.


وخلال الجولة، تفقد المحافظ محور مدينة الخصوص،موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الاتربه من علي الجانبين ، والاهتمام بصيانة المعدات ، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.
 

كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.
 

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع ١٥ مايو بحي  شرق وحي غرب شبرا الخيمه   لمتابعه سير أعمال النظافة مناشدا المواطنين بضرورة التعاون مع الشركة الجديدة والالتزام بمواعيد إخراج القمامة، وعدم إلقاءها في الشوارع، للحفاظ على نظافة المدن وتحسين البيئة.


وفي سياقٍ مُتصل تابع أعمال النظافة بشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة وجه "محافظ القليوبية الإهتمام بالإشراف ومتابعة اعمال النظافة وتوجيه المنظومة بإستمرار وتحسين النظافة العامة وعدم تواجد أي تراكمات للقمامة داخل المُدن والأحياء.
 

كما شدد علي شن حملة لضبط النابشين   وايضاً التكاتك والسيارات  التي تسير عكس الاتجاه والتنسيق مع ادارة المرور لضبط اي توكتوك يسير في الطرق الرئيسية او علي الطريق الدائري بالاضافة ايضا الي شن حملة أخري لرفع السيارات المكهنة في وسط الشوارع الرئيسية ورفعها فورا لتسببها في عرقلة الحركة المرورية.


وفي ختام الجولة تفقد الهجان المنطقة المحيطة بمستشفى الناس، حيث شدد على ضرورة رفع أي تراكمات قمامة ورفع كفاءة النظافة بالمنطقة والعمل على دهان الأرصفة الجانبية.

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة الخصوص محور الفريق العصار

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