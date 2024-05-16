الطاهري: كلمات القادة المشاركين في القمة العربية ستكون بأسبقية طلب الكلمة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن مشروع برنامج العمل للقمة تم تداوله قبل قليل، ومن المنتظر في تمام الساعة 12 وصول أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة العربية.

وأضاف خلال تصريح لشاشة "إكسترا نيوز" على هامش فعاليات القمة العربية من البحرين، أنه بعد ذلك يتم التقاط الصور التذكارية للقمة وتبدأ الجلسة الافتتاحية في تمام الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والجلسة الافتتاحية سيكون جلسة علنية بحسب جدول الأعمال سيتم الافتتاح بتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة الممكلة العربية السعودية بصفتها الرئيسة السابقة للدور العادية رقم 32، ثم تتم مراسم تسليم الرئاسة من المملكة العربية السعودية إلأى مملكة البحرين ثم كلمة ممكلة البحرية بصفتها الرئيسة الحالية للدورة الـ33 للقمة.

وتابع: "ثم كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية ثم كلمات ضيوف القمة، وبعد ذلك تأتي كلمات القادة العرب، وتم تحديد الكلمات حسب أسبقية الطلب، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف ستكون هناك جلسة عمل مغلقة".