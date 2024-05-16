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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصدار 94 بطاقة تموينية ذكية للمواطنين بالوادي الجديد

بطاقات تموين
بطاقات تموين

أعلن المهندس صلاح حلمي، رئيس مركز الخدمة المطور بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وصول 94 بطاقة تموينية ذكية جديدة (بدل فاقد – بدل تالف – فصل اجتماعي) إلى المديرية والإدارات التابعة لها، على أن يتم تسليم البطاقة لصاحبها شخصيًّا بصورة البطاقة الشخصية.

وأكد حلمي أنه سيجري اليوم تسليم البطاقات للإدارات التموينية، بواقع 48 بطاقة لمركز الخارجة، و34 بطاقة لمركز الداخلة، و4 بطاقات لمركز بلاط، و5 بطاقات لمركز باريس، و3 بطاقات لمركز الفرافرة.


وقال مدير المركز المطور بمديرية التموين بالوادي الجديد، إنه جرى التشديد والتنبيه على جميع مسئولي التموين بالإدارات التموينية الخمس، بتشكيل لجنة لفرز البطاقات، وتسليمها للمكاتب التموينية المختصة، بدائرة المحافظة، وتم بالفعل تسلم البطاقات التموينية الذكية للمنتفعين، وتفعيلها لصرف مقرراتهم التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة.

وطالب المواطن بأن يتقدم للمكتب التمويني التابع له بإدخال بياناته برقم هاتفه الخاص به للشركة، حيث إن الكارت الجديد لن يفعل إلا بمعرفة المواطن نفسه عن طريق إرسال رسالة للرقم 9136 لتصله رسالة لتفعيل بطاقته وذلك لضمان عدم تفعيل البطاقة إلا بواسطة المواطن صاحب البطاقة.

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