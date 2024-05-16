ممثل الثروة المعدنية للنواب: 3.8 مليار جنيه إيرادات و360 مليونًا مصروفات بالموازنة

خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية عن العام المالي 2024 /2025.

واستعرض الدكتور ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، الموازنة العامة للهيئة قائلاً: “إجمالي إيرادات 3.8 مليار جنيه، بزيادة تقريبا 1.1 مليار جنيه فيما بلغت المصروفات 360 مليون جنيه”.



وسأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب زيادة الإيرادات هل هي نتيجة زيادة نشاط ولا نتيجة زيادة فرق العملة.

وعلّق رئيس هيئة الثروة المعدنية، قائلاً: «معظمها نتيجة زيادة فرق العُملة».