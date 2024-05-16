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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنت بقطع بطيخ.. مصرع شخص على يد زوجته بطـ.عنة نافذة بالصدر بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقى شخص مصرعه متأثرا بإصابته بطعنه نافذه بالصدر على يد زوجته بمنطقة العاشر من رمضان بمدينة جمصة بالدقهلية والتى أكدت أنها إصابته بالخطأ أثناء قيامها بتقطيع البطيخ وجرى نقل الجثه إلى مستشفى جمصه المركزى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من مأمور القسم بوصول شخص مصاب بطعنه نافذه بالصدر وتوفى عقب وصوله .
اتتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفى يدعى عبد العظيم شكري عبد العظيم 34 عاما ومقيم قرية طناح وبسؤال زوجته أكدت أنها كانت تقوم بتقطيع البطيخ وعند التفاتها تصادف تواجد زوجها خلفها مما أدى إلى إصابته بطعنه نافذه بالصدر التى أودت بحياته .
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ،  وكلفت المباحث الجنائية بتحرياتها حول الواقعة وملابساتها..

امن الدقهلية لقى شخص مصرعه مصرع شخص منطقة العاشر من رمضان المباحث الجنائية جمصه بالدقهلية

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