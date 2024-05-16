أمن وأمان.. برلماني يوضح مزايا منظومة النقل الذكي بعد توجيهات رئيس الحكومة

قال علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة، بشأن الإسراع في إنهاء منظومة النقل الذكي تمهيداً لبدء تشغيلها تستهدف تحقيق السلامة على الطرق السريعة، عبر التحكم في حركة المرور إلكترونياً.

رصد سرعات السيارات بالكاميرات

وأضاف “الدسوقي” لـ"صدى البلد"، أن نظام النقل الذكى يعمل على رصد سرعات السيارات بالكاميرات، ومنع التحدث فى الهاتف المحمول ورصده الكترونى وتسجيل المخالفات الكترونيا، وايضا تحصيل الكارتة إلكترونيا من خلال الكروت المدفوعة مقدما ورصدها اثناء سير السيارة دون توقفها وهو ما يمنع الازدحام، لافتا الي انه تطور كبير يستهدف تحقيق الامن والامن في مصر.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن منظومة النقل الذكي تستهدف تعريف السائق بأماكن الحوادث ودرجات الحرارة والشبورة والسرعة المحددة في بعض المناطق عن طريق لافتات إلكترونية، مما يساهم في تقليل نسب الحوادث وزيادة معدلات السلامة والأمان للطرق.

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة إنهاء منظومة النقل الذكي ، تمهيداً لبدء تشغيلها، وأن يتم الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الأعمال.

وفي ذات السياق، أوضح المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، أنه يتم حالياً تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرفع المساحي، وجار اعتماد الدراسة المرورية المحدثة لعدد من طرق المنظومة، مضيفاً أنه جار عمل تحديث للبرمجيات بالمنظومة، كما أنه جار تشغيل منظومة الدفع الالكتروني والمخالفات.