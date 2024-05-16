الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تُعزز ثقافة التميز في جميع قطاعاتها وإداراتها

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التزام الشركة بنشر ثقافة التميز بين جميع قطاعات وإدارات الشركة على المستويين الإدارى والفردى.

وأشار إلى الدور الريادى الذى تقوم به وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى لنشر ثقافة التميز وإحداث نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ وقيم التميز في قطاعات الدولة بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″.

جاء ذلك أثناء ورشة العمل التعريفية التى عقدتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، للمشاركين في الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميز الحكومي 2024، خلال الفترة من 14 إلى 16 مايو 2024، بهدف تعريف المشاركين بقواعد وآليات المشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم لتحقيق أداء متميز في مختلف الفئات.

وقال المهندس ممدوح رسلان، إن رعاية ثقافة التميز تأتي على رأس أولويات الشركة، وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق، بأهمية تعميق ثقافة التميز المؤسسي لضمان تقديم خدمات متميزة.

وأضاف أنه تم إطلاق جائزة التميز الداخلى فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، باعتبارهما الخطوط الأمامية للشركة والتى تتعامل مباشرة مع المواطنين، لضمان تقديم الخدمات بأعلى معايير الجودة.

وأوضح أن جائزة التميز الداخلي التى أطلقتها الشركة القابضة بالتعاون مع وزارة التخطيط ممثلة فى إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، تشكل جزءًا هامًا من رحلتنا نحو تحقيق رؤية الدولة المصرية 2030 وتطوير المرافق والبنية التحتية، وأن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومى، للتوسع فى تطبيق الجائزة فى مجالات أخرى بالشركة وتشجيع المبادرات التي تعزز مفهوم التميز في الخدمات الحكومية.

وذكر أن الشركة القابضة تشارك هذا العام كجهة رئيسية فى جائزة مصر للتميز الحكومى، حيث يشارك نحو 93 مشارك من شركات (الشركة القابضة - مياه القاهرة- مياه الاسكندرية- صرف القاهرة - الغربية- سوهاج- المنوفية –البحيرة – أسيوط – محافظات القناة - الشرقية) في مختلف فئات جائزة مصر للتميز الحكومى، والتى تشمل فئات: (المراكز الخدمية الأمامية والفئات الفردية والمبادرات الابتكارية وفرق العمل والمواقع الإلكترونية)، مما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها لتعزيز وتطوير الأداء وتبني أفضل الممارسات.

ولفت رئيس الشركة القابضة إلى أهمية غرس هذه الثقافة في كل جوانب الشركة وأهدافها لتتواكب مع المعايير الدولية.

وتابع رسلان: "نسعى إلى إعادة بناء الفكر الإدارى للشركة من خلال تبني ممارسات التميز والجودة في جميع خطوات وآليات الإدارة، وعقد الشراكات والمبادرات وتعميق مفهوم المسئولية المجتمعية والوعى الريادى والتفكير الابتكارى وقياس الأثر واستشراف المستقبل لتحقيق أثر فعال ونتائج مستدامة لتقديم خدمة متميزة".

يُذكر أن التجربة التي تقدمها الشركة القابضة حاليًا تتمثل في تبادل ونقل الخبرات بين من سبق لهم الفوز بالجوائز الأولى في جائزة مصر للتميز الحكومى والاستفادة المتميزين من أبناء الشركة الحاصلين على دورات تدريبية كمقيمين معتمدين من إدارة الجائزة، مما يسهم في رفع مستوى الأداء والجودة.

وتأتى ورشة العمل ضمن مخرجات خطة عمل فريق عمل جائزة التميز الداخلى بالشركة القابضة، فى تقديم الدعم الفني لجميع المرشحين بجائزة مصر للتميز الحكومي في الشركة القابضة وشركاتها التابعة بمختلف فئات الجوائز، ونشر ثقافة التميز، وتحقيق رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للوصول إلى أعلى مستويات الأداء والكفاءة، مما يساهم في تحسين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة المصرية 2030.