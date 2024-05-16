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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان توافق على موازنة سلامة الملاحة البحرية

خلال اجتماع لجنة
خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب

وافقت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامه لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالي 2024/2025 .

 بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة العامه لسلامة الملاحة البحرية ، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 6 مليار و950 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 3 مليار و346 مليون و350 الف جنية، بزيادة قدرها 3 مليار و603 مليون و650 ألف جنيه، بنسبة 108%.


تم توزيع إجمالي تقديرات موازنة الهيئة على النحو التالى، موازنة جارية قدر لها مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه. 223,239,000،  وموازنة استثمارية قدر لها مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه. 250,342,000، وفائض يؤول إلى الخزانة العامة 6 مليار و458 مليون و89 الف جنية.


كما بلغت الموازنة الجارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، للعام المالى 2024/2025، مبلغ 223 مليون و239 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 203 مليون و193 الف جنية، بزيادة قدرها 20 مليون 46 ألف جنيه، بنسبة 10%.


وبلغت تقديرات  الموازنة الاستثمارية للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،للعام المالى 2024/2025، مبلغ 250 مليون و342 الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 101 مليون و900 الف جنية، بزيادة قدرها 148 مليون و442 ألف جنيه، بنسبة 146%.

لجنة النقل والمواصلات الموازنة العامة للدولة الملاحة البحرية علاء عابد

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