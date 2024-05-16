عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد حفظي يحصل على حقوق توزيع "إلى عالم مجهول" لمهدي فليفل

محمد حفظي
محمد حفظي

حصلت المنتج والسيناريست محمد حفظي على حقوق توزيع الفيلم الفلسطيني "إلى عالم مجهول" للمخرج الفلسطيني الدانماركي مهدي فليفل بمنطقة الشرق الأوسط، بينما تتولى Salaud Morisset التوزيع في جميع أنحاء العالم . و المقرر عرضه لأول مرة عالميا في مسابقة “اسبوعا السينمائيين -Quinzaine” المخصصة للأفلام الروائية الطويلة في الدورة الـ 77 من مهرجان كان السينمائي.


يسلط الفيلم الضوء على الواقع المأساوي لحياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتحديدًا في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان، "إلى عالم مجهول" يروي قصة المحاولات اليائسة لاثنين من أبناء العم الفلسطينيين الذين تقطعت بهم السبل في أثينا لإيجاد وسيلة للوصول إلى ألمانيا. يدخر شاتيلا ورضا المال لدفع ثمن جوازات سفر مزورة للخروج من أثينا. عندما يخسر رضا أموالهما التي حصلا عليها بشق الأنفس بسبب إدمانه للمخدرات، يخطط شاتيلا لخطة متطرفة تتضمن التظاهر بأنهم مهربين وأخذ رهائن في محاولة لإخراجه هو وصديقه  من بيئتهما اليائسة قبل فوات الأوان.

كواليس وأسرار رفض عادل إمام فيلم «البيه البواب»

طرح أغنية سيبوا الهوى لصحابه من فيلم رفعت عيني للسما


وقال محمد حفظي مؤسس  فيلم كلينك وفيلم كلينك المستقلة للتوزيع  " لقد تأثرت بشكل لا يصدق بقصة الشابين الباحثين عن أي سبيل ممكن لحياة أفضل. ونظرًا لحالة العالم ومنطقتنا التي تعاني من الصراعات بالتحديد، مما يجعل توقيت الفيلم مثالي، ونحن فخورون جدًا بأن نكون جزءًا من رحلة مهدي في جلب هذه القصة إلى العالم.
حصل الفيلم على دعم من المركز اليوناني للسينما، وبرنامج الإنتاج المشترك.


يُذكر أن مهدي فليفل مخرج فلسطيني – دانماركي يُعد من أهم المخرجين الفلسطينيين، له العديد من الأفلام التي تمحورت حول حياة الفلسطيني ومعاناته، أهمها فيلمه الوثائقي الطويل والأول “عالم ليس لنا” (2012)، الذي عُرض لأول مرة في “مهرجان تورنتو السينمائي”، وفي برلينالة عام 2013. وشارك في Cinefundación كان عام 2013، وأخرج بعد ذلك عدة أفلام قصيرة: "عودة رجل"، الحائز على جائزة الدب الفضي في برلين عام 2016؛ مرشح مهرجان كان 2017 عن فيلم "رجل يغرق"؛ والفائز بجائزة IDFA 2018 "لقد وقعت على العريضة"، وفاز بأكثر من 30 جائزة مرموقة.
وعلى الجانب الآخر حصل حفظي على حقوق أفلام مهمة ومؤثرة لتوزيعها في المنطقة ومنها "ماء العين" والذي عرض عالمياً  في الدورة الماضية من مهرجان برلين للمخرجة المرشحة للأوسكار ميريام جبور-  والأفلام السعودية ؛ "هوبل" للمخرج عبد العزيز الشلاحي (حد الطار)  , "هجرة" للمخرجة شهد أمين و "بسمة" لفاطمة البنوي المقرر عرضه ٦يونيو القادم حصرياً على منصة نتفلكس، إلى جانب توليها لتوزيع انتجات فيلم كلينك لهذا العام ؛ البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو لخالد منصور، الفستان الابيض لجيلان أوف، كولونيا لمحمد صيام و عبده و سنية لعمر بكري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

ترشيحاتنا

أزمة تصريحات حسام حسن تصل البرلمان.. ومطالب بتعيين متحدث اعلامى لمنتخب مصر

ممثل عمان: الدول العربية لن تتغلب على التحديات إلا بالاتحاد

سياسة حافة الهاوية لن تجدي| 4 رسائل شديدة اللهجة من الرئيس السيسي بالقمة العربية.. تعرف عليها

حقيقة إلغاء شهادة الـ 27% في البنوك.. فيديو

شاهد| بي واي دي شارك 2025 البيك أب

أزمة جديدة لشيرين عبد الوهاب تحتل بها التريند.. ما القصة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك ومكياج غريب.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا

حركة واحدة هتخلى الطعم جبار.. أسرار طريقة عمل محشي الباذنجان

طريقة عمل أرز بالفواكه المجففة والمكسرات

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-