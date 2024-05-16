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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يرفض تعديل اللائحة المالية في نهائي إفريقيا .. تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد الليثي رفض مسئولو النادي الأهلي تعديل اللائحة المالية للفريق في نهائي أفريقيا من أجل تحفيز اللاعبين لحسم اللقب القاري على حساب الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي مع الترجي بعد غد ، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد حمادي العقربي في رادس على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 25 مايو الجاري.

وقال محمد الليثي خلال تقديمة برنامج 10 و 10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا : لم نقم بتعديل لائحة الفريق المالية قبل نهائي أفريقيا ولم نرصد مكافآت استثنائية للاعبين من أجل تحفيزهم لحصد لقب دوري الأبطال للمرة الـ12 في تاريخ النادي لأنه من المنطقي والطبيعي أن يسعى لاعبي الفريق لحصد البطولات من أجل إسعاد جماهيرهم وإعلاء شأن النادي والحفاظ على مكانته العالية محلياً وقارياً دون النظر لأي مكاسب مالية ".

وواصل محمد الليثي : صحيح أن الأمور المالية هامة في أمورنا الحياتية وكل أنسان يعمل من أجل تحقيق مكاسب مالية لكن أي لاعب في الأهلي يحصل على مقابل مالي جيد ودون تأخير لذا عليه أن يجتهد ويسعى للفوز دائماً.

وتابع محمد الليثي : كما أن لائحة المكافآت في الأهلي تم تعديلها مؤخراً بشكل يُناسب المُتغيّرات الجديدة في الحياة اليومية داخل المجتمع المصري لذا ليس هناك ضرورة لتعديلها مرة أخرى قبل نهائي أفريقيا لاسيما وأن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي عليه أن يلعب للفوز دائماً لأن هذا هو الطبيعي في الأهلي وليس من أجل مكافآت استثنائية.

وشدد محمد الليثي  على أن إدارة النادي لا تبخل على لاعبي الفريق بأي دعم معنوي أو مادي ودائماً ما يكون هناك مكافآت إجادة عقب المباريات الكبرى التي يفوز فيها الفريق.

النادي الأهلي الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا

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