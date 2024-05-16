بتكلفة 63 مليون جنيه.. 9 سيارات جديدة لمنظومة الإسعاف بكفر الشيخ |صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عن دعم قطاع الإسعاف بـ9 سيارات جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه، مجهزة بأحدث المعدات الطبية، ليصل عدد سيارات الإسعاف لـ 94 سيارة إسعاف على مستوى المحافظة، موزعة على 10 فروع رئيسية، و42 وحدة فرعية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين خدمات الإسعاف والرعاية الطبية للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الجنزورى، مدير عام إقليم الدلتا، والمشرف العام على محافظة كفرالشيخ بهيئة الإسعاف المصرية.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف جديدة بتكلفة 63 مليون جنيه، مجهزة بأحدث المعدات الطبية، لإمكانيات العناية المركزة وحالات الحوادث، لتصل عدد سيارات الإسعاف إلى 94 سيارة علي مستوى المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن السيارات الجديدة تساعد فى تعزيز قدرة المرفق على تقديم خدمات الإسعاف الطبية بشكل أفضل للمرضى والمصابين، خاصة فى حالات الطوارئ، مشيرًا إلى تجهيزهم بأحدث المعدات الطبية، بما فى ذلك أجهزة التنفس الصناعى، وأجهزة مراقبة نبض القلب، وغيرها من الخدمات لصالح أبناء المحافظة.

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