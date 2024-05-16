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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تسبب أخطر الأمراض.. تحذير عاجل من أطعمة الكولاجين

اكلات الكولاجين
اكلات الكولاجين

تلعب الأطعمة الغنية بـ الكولاجين دورا كبيرا فى الحفاظ على صحة الجسم وشباب البشرة ولكن الإفراط في تناولها يسبب أضرار عديدة.

ووفقا لما جاء فى موقع “goodrx” هل هناك آثار سلبية للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين؟.
 

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أنواع أطعمة الكولاجين 

العديد من الأطعمة الغنية بـ الكولاجين، مثل جلود الحيوانات، تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة. ويرتبط اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء والدهون وخاصة الدهون المشبعة بما يلي:

رفع الكوليسترول والدهون
ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب
ارتفاع خطر الإصابة بالسرطان

القلب
القلب


في حين أن هذا لا يعني أنه لا يمكنك الاستمتاع باللحوم أو الأسماك مع الجلد، فإن تناولها من أجل زيادة كمية الكولاجين الخاصة بك قد لا يستحق المخاطر الصحية.

الحل البديل

إذا كنت تبحث عن المزيد من خيارات الدهون الصحية، فإن الدهون غير المشبعة تعتبر "دهونًا جيدة". يمكن أن يكون لها فوائد صحية مثل خفض نسبة الكوليسترول وتحسين صحة القلب ويحتوي سمك السلمون والسردين وقنديل البحر على المزيد من هذه الدهون غير المشبعة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، لذا إذا كنت تتطلع إلى تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالكولاجين، فضع في اعتبارك أن هذه الأطعمة الغنية بالكولاجين قد تكون الخيار الأفضل لصحتك العامة. 

​الكولاجين​ الإصابة بأمراض القلب الاصابة بالسرطان الدهون المشبعة الكوليسترول

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