بيان قمة البحرين يطالب بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق غزة

أعلن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، البيان الختامي للقمة العربية بالبحرين، وأكد البيان على أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب بيان قمة البحرين بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق قطاع غزة.

وطالب بيان البحرين برفع الحصار المفروض على غزة وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام دخول المساعدات.

وجدد بيان قمة البحرين رفض القادة العرب القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه.

وأدان بيان قمة البحرين بشدة عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.