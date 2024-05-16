الشعبة: نعاني من تهريب الأدوية خارج مصر بسبب تدني الأسعار مقارنة بالعالمية

أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنه نعاني من تهريب الأدوية خارج مصر بسبب تدني الأسعار مقارنة بالأسعار العالمية، مشيرا إلى أن هامش ربح الشركات من الأدوية يصل إلى 20% تقريبا.



وقال علي عوف، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الزيادة في أسعار الدواء ارتفعت بنسبة 300% نتيجة تغير سعر الصرف، مؤكدا أن هذا التغير كان له أثر كبير على صناعة الدواء.



وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن البعض يعتقد ان الدواء المستورد أفضل من المصنع محليا وهذا معتقد خاطئ.