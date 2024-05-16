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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصنيع الدوائي: 90% من المواد الخام تأتي من الخارج

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور محفوظ  رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن 90% من المواد الخام للأدوية المستوردة تأتي من الخارج، مشيرا إلى أن الصيدليات في مصر شكل 11% من جملة صيدليات العالم.

 

وقال محفوظ رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك تطور كبير شهده القطاع الصحي في مصر خلال السنوات الماضية.

 

وتابع رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن وضع الصيادلة في تخصصات محددة يعود بالنفع على صحة المرضى بالمستشفيات، بجانب استيعاب أعداد أكبر في التشغيل، مؤكدا أنه أطالب 
بخروج قانون المسئولية الطبية لحماية الصيادلة وتحديد مهام عمله
 

محفوظ رمزي لجنة التصنيع الدوائي القطاع الصحي الصيادلة التشغيل

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