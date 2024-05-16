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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصنيع الدوائي: أسعار الدواء بمصر لا تزال الأرخص في العالم

الأدوية
الأدوية

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن معظم الشركات قامت بتوفير السيولة لسداد ثمن فرق سعر الصرف للإفراج عن المواد الخام، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في توفير الدواء.

 

وقال محفوظ رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن أسعار الدواء في مصر لا تزال الأرخص في العالم، وذلك مقارنة بأسعار دول العالم.

 

وتابع رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن 90% من المواد الخام للأدوية تأتي من الخارج، مشيرا إلى أن الصيدليات في مصر تشكل 11% من جملة صيدليات العالم.

 

التصنيع الدوائي نقابة الصيادلة المواد الخام أسعار الدواء الصيدليات

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التصنيع الدوائي: أسعار الدواء بمصر لا تزال الأرخص في العالم


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