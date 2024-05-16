التصنيع الدوائي: أسعار الدواء بمصر لا تزال الأرخص في العالم

أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن معظم الشركات قامت بتوفير السيولة لسداد ثمن فرق سعر الصرف للإفراج عن المواد الخام، مشيرا إلى أن ذلك ساهم في توفير الدواء.

وقال محفوظ رمزي، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن أسعار الدواء في مصر لا تزال الأرخص في العالم، وذلك مقارنة بأسعار دول العالم.

وتابع رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن 90% من المواد الخام للأدوية تأتي من الخارج، مشيرا إلى أن الصيدليات في مصر تشكل 11% من جملة صيدليات العالم.