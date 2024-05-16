الأهلي يتصدر تصنيف "كاف" بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

حقق النادي الأهلي إنجازًا جديدًا بتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مما عزز من صدارته لتصنيف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، برصيد 82 نقطة. كان الأهلي قد جمع 77 نقطة قبل خوض نصف نهائي دوري الأبطال أمام مازيمبي الكونغولي.

تصنيف الأندية الإفريقية

الأهلي يتصدر التصنيف بفارق 21 نقطة عن أقرب منافسيه، الترجي التونسي، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة. في المركز الثالث، جاء الوداد المغربي برصيد 60 نقطة، يليه صن داونز في المركز الرابع برصيد 54 نقطة. الزمالك يحتل المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وفي المراكز التالية، نجد نهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني وبيترو أتلتيكو، كل منهم برصيد 39 نقطة، في حين يحتل مازيمبي المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

تطلعات الأهلي في النهائي

يدخل الأهلي نهائي دوري الأبطال بطموح كبير للتتويج باللقب، مما سيعزز من صدارته لتصنيف "كاف" ويزيد الفارق مع منافسيه.

موعد المباراة المرتقبة

سيواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم الإفريقية بشغف.