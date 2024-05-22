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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة يتفقد نسب تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المتحف المصري الكبير

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على إتباع أعلى المعايير الفنية والهندسية خلال تنفيذ أعمال التطوير الجارية  بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير والطرق المؤدية إليه.
تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة صباحية قام بها المحافظ اليوم الأربعاء تابع خلالها أعمال التطوير الجارية ونسب الإنتهاء منها.
 

شملت جولة المحافظ المرور على الطريق السياحى تفقد خلالها نسب الإنتهاء من أعمال الرصف واللاندسكيب وتطوير الأرصفة وشبكات الإنارة مشددا على سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق المطلوبة قبل بدء التشطيبات بكل قطاع. 
 

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير الظهير الخلفى للمتحف والذى يشمل ميدان الرماية وطريق الجيش وميدان المتحف ٢ و طريق مساكن الضباط والتى تشمل أعمال التشجير ورفع كفاءة الأسوار وتحسين الرؤية البصرية للميادين والأرصفة والمبانى وتركيب شبكات الإنارة، موجها بضرورة مراعاة الحفاظ على سيولة الحركة المرورية ومنع إلقاء المخلفات وناتج الأعمال على جانبى الطريق.
 

وخلال تفقده لأعمال تطوير محيط الطريق الدائرى وتقاطعه مع طريق مصر إسكندرية الصحراوى شدد راشد على مسئولى الشركات المنفذة بالتنسيق مع مسؤلى المنشأت الحكومية والخاصة المحيطة بالطريق بسرعة تنفيذ أعمال الدهان ورفع كفاءة الأسوار مع الإلتزام بالتصميمات المحددة من قبل المكتب الإستشارى لتوحيد المظهر وإبراز العناصر الجمالية للطريق.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وطه عبد الصادق رئيس حى الهرم وشفيق جلال رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومسئولى المكتب الإستشارى والشركات المنفذة للأعمال.

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