مؤسس الصهيونية لو كان حيا سيخجل.. لابيد يفتح النار على نتنياهو وحكومته

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الأربعاء، أن اعتراف دول بالدولة الفلسطينية ناتج عن فشل سياسي غير مسبوق في إسرائيل.



ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تساءل لابيد عما كان سيفعله ثيودور هرتزل مؤسس الصهيونية السياسية الحديثة لرئيس الوزراء "الذي ليس على استعداد لتحمل المسؤولية عن 1500 يهودي قتلوا تحت قيادته [و] الذي لا يرغب في القول: أنا مذنب، أنا مسؤول، أنا ذاهب إلى المنزل.. ألم يكن جميع الذين قتلوا في 7 أكتوبر وفي الحرب اللاحقة يهودا".

وتابع لابيد، في خطاب من منبر الكنيست تكريما ليوم هرتزل، "إذا كان هرتزل على قيد الحياة اليوم ورأى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فإنه "سيخجل".

وأضاف: "عقابك، سيد نتنياهو، هو أن هذه هي الطريقة التي سيتذكرك بها التاريخ.. هذا ما سيتم تذكرك من أجله. لعدم تحمل المسؤولية، لعدم الاعتراف بذنبك. أنك لم تكن تعرف حتى كيفية طلب المغفرة والمغادرة في الوقت [المناسب]".

واستطرد: "لن نفوز مع هذه الحكومة.. لن نفوز مع الحريديم الذين لا يريدون التجنيد.. لن نفوز بحرق شاحنات المساعدات الإنسانية. لن نفوز بالوزراء الذين يتحدثون عن الإبادة الكاملة والقنابل الذرية على غزة".

وأشار إلى أنه "لم يرغب هرتزل في دولة يهودية فحسب، بل أراد أيضا مجتمعا ليبراليا نموذجيا وعادلا ومساواة."

وأوضح أنه "أراد أن تكون هناك حكومة تحمي اليهود من العنصرية والعنف، وليس حكومة من شأنها أن تعزز العنصرية من قبل اليهود والعنف من قبل اليهود".

واختتم بالقول "إذا استيقظ هرتزل اليوم ونظر إلى البلد، فسيكون فخورا. ولكن إذا تم إحياء هرتزل ونظر إلى الحكومة، فإنه سيخجل".