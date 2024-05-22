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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عرض فيلم Animalia بسينما زاوية | تفاصيل

صدى البلد

تبدأ سينما زاوية في وسط البلد، اليوم، عرض فيلم Animalia للمخرجة صوفيا علوي، ضمن برنامج أيام القاهرة السينمائية، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان صندانس السينمائي 2023، وقد لاقى الفيلم استقبالًا إيجابيًا، حيث أشاد النقاد بشكل خاص بالإخراج وأداء الأبطال أميمة بريد والمهدي الذهبي.

 

Animalia هو فيلم خيال علمي فرنسي مغربي صدر عام 2023 من إخراج صوفيا علوي في أول فيلم روائي طويل لها، وهو مستوحى من فيلمها القصير «فماذا لو ماتت الماعز»، وحصل الفيلم على جائزة أفضل فيلم روائي عالمي مهرجان كالجاري السينمائي الدولي لعام 2023.
 

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وتدور أحداث الفيلم حول ايتو «أميمة بريد»، وهي سيدة حامل، يغادر زوجها أمين «المهدي الذهبي» لحضور اجتماع عمل، ثمّ تبدأ الظّواهر التّحذيريّة بالظّهور، تتعطّل الهواتف، ينزل الضّباب الغامض، وتبدأ كلّ الكائنات البشريّة والحيوانيّة في التّصرّف بشكل غريب، ومع دخول المغرب تبدأ الدولة في فرض حالة طوارئ الوطنيّة، فتحاول إيتو الوصول إلى أمين، فتتقطَّعُ بها كلّ السّبل في منتصف الطّريق في قرية صامتة بشكل مخيف، يتحدّث من تبقّى من السّكّان فيها كما لو كانوا في حالة ذهول، إنّها رحلة إلى مجهول خياليّ من شأنه أن يشكّك في كلّ ما تؤمن به إيتو عن العالم وأسلوب حياتها.

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