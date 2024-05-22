عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري : من الضرورى الاعتماد على عنصر التحلية لمواجهة تحديات المياه

صدى البلد

شارك الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة "نحو تطوير مشاريع قادرة على الصمود في مجال تحلية مياه البحر وتحلية المياه قليلة الملوحة لصالح الأمن المائي والغذائي" ، والمنعقد بجناح المملكة المغربية ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه .

وفى كلمته بالجلسة .. أشار الدكتور سويلم لما تواجهه العديد من دول العالم من تحديات في مجال المياه وعلى رأسها مصر التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية وهو ما أدى لتراجع نصيب الفرد من المياه في مصر ليصبح في حدود ٥٠٠ متر مكعب للفرد ، وفى الوقت الذى تبلغ فيه إحتياجات مصر المائية حوالى ١١٤ مليار متر مكعب من المياه سنوياً تقدر موارد مصر المائية بحوالي ٥٩.٦٠ مليار متر مكعب سنوياً مع إعادة إستخدام ٢٠.٩٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وإستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل إستهلاك مائى يُقدر بحوالي ٣٣.٥٠ مليار متر مكعب سنوياً من المياه ، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى مثل محطات بحر البقر والمحسمة والحمام .

ومع الزيادة السكانية وثبات الموارد المائية واستهلاك القطاع الزراعى للجزء الأكبر من الموارد المائية .. فقد أصبح من الضرورى الإعتماد على تحلية المياه مستقبلاً تحقيقاً لمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة ، شريطة تطبيق منظومة متكاملة تتضمن إستخدام الطاقة الشمسية في التحلية لتقليل تكلفة الطاقة ، والإعتماد على أساليب متطورة في الزراعة تحقق أعلى إنتاجية محصولية بأقل وحدة مياه ، مع تعظيم الإستفادة من المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية فى تربية الروبيان الملحى (الأرتيميا) أو إستخراج معادن مهمة من هذه النواتج وهو ما يتم دراسته حالياً من العديد من الباحثين في مصر والعالم ، مشيراً لدور العلماء والباحثين والطلبة حول العالم في تقديم المقترحات البحثية التي تُسهم في جعل عملية التحلية لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية ، مع أهمية الإستفادة من التجارب الناجحة لعدد من الدول في مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل دولتى المغرب وأستراليا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

ترشيحاتنا

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-