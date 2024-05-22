عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة عامل في مشاجرة مع جاره بالقليوبية

ضبط المتهم
ضبط المتهم

أصيب عامل خلال مشاجرة مع جاره بقرية العمار بمركز طوخ بالقليوبية طعنة تسببت في استئصال الطحال إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية العمار بمركز شرطة طوخ.


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عامل 18 عامًا، بطعنة نافذة على يد جارة بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم المتهم سلاح أبيض طعنه به، وجري نقل المصاب للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية واستئصال الطحال.


وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

القليوبية استئصال الطحال أمن القليوبية تحريات المباحث الجنائية رئيس مباحث مركز شرطة طوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكم على شيرين عبد الوهاب بتهمة سب منتج شهير

تحرك مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض في البورصة اليوم الأربعاء

13 قراراً حكوميا مهما | بيع أراض بالدولار.. ومفاجأة بشأن وحدات الإسكان

عمرو الدرديري يكشف موقف السعيد وناصر ماهر من المشاركة بالسوبر الأفريقي المقبل

الذهب نزل.. أسعار المعدن الأصفر اليوم

بشرت بفوز الزمالك وهذا مصير الأهلي.. إيمان خير ترد على توقعات ليلى عبداللطيف

انخفاض 5 درجات.. الأرصاد تكشف موعد انكسار حدة الموجة الحارة

تعرف على آخر تحديث لسعر السجائر في مصر اليوم بجميع منافذ البيع.. وعقوبات للمتلاعبين

موضوعات متعلقة

مصرع شخص في حادث تصادم بشبين القناطر

حجز قضية المتهمين بإنهاء حياة زميلهما والحكم بإعدامهما لجلسة الغد

المشدد 7 سنوات لمتهم بقـ.تل شخص في القليوبية

تداول امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالقليوبية على مواقع التواصل الاجتماعى

مسعف وسائق يعيدان 110 الف جنيه لأصحابها فى حادث تصادم بالقليوبية

عامل يتعدى على زوجته بالضرب حتى الموت في القليوبية

المؤبد لصاحب مزرعة دواجن لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع أعمال التطوير ومشروع ممشي النيل ببنها

ترشيحاتنا

وزير التعليم: نهتم بتخريج أجيال بمواصفات مناسبة لسوق العمل ووظائف المستقبل

دوري أبطال إفريقيا| كهربا: شخصية الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة

خير بـ "البراميل"| شل العالمية تكتشف كنزاً بترولياًً تحت البحر المتوسط.. بشرى للمصريين

الدواء تحتفل بمرور عامين على إطلاق مشروع النشرات الإلكترونية

يتحدث عن الحارة المصرية.. مخرج "بنقدر ظروفك" يكشف تفاصيل الفيلم

دوري أبطال إفريقيا|مروان عطية: مباراة الترجي صعبة.. والأهلي على قلب رجل واحد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يظهر بطنها.. جاكت ماجي زوجة محمد صلاح قبل وبعد التعديل بنهائي الدوري الإنجليزي|شاهد

توب مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها على انستجرام

في 10 دقائق.. طريقة تحضير فطيرة البيتزا بالجلاش

فستان صيفي.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا

فيديو

واقعة شبرا تتكرر.. سيدة تخدر طفلها من أجل الأموال

قانون المسؤولية الطبية وإدارة القطاع الخاص للمستشفيات.. تصريحات عاجلة لوزير الصحة

فرامل العربية وترخيص المعدية.. مفاجآت في سقوط ميكروباص الفتيات بالنيل

تنبأت به ليلى عبد اللطيف.. اختفاء رئيس دولة شهيرة وطائرته الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

عمرو صبحي يكتب: كفاءة سعة المجال الجوي ضرورة لتحسين شبكة الطرق الجوية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الرمال المتحركة في خليج الشرق الأوسط

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-