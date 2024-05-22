إصابة عامل في مشاجرة مع جاره بالقليوبية

أصيب عامل خلال مشاجرة مع جاره بقرية العمار بمركز طوخ بالقليوبية طعنة تسببت في استئصال الطحال إثر مشاجرة بينهما بسبب خلافات الجيرة.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، بنشوب مشاجرة بين طرفين بقرية العمار بمركز شرطة طوخ.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة عامل 18 عامًا، بطعنة نافذة على يد جارة بعد مشادة كلامية تطورت لمشاجرة استخدم المتهم سلاح أبيض طعنه به، وجري نقل المصاب للمستشفى وعمل الإسعافات الأولية واستئصال الطحال.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.