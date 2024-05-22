دراسة أمريكية توجه تنبيها .. اكتشافات مجهرية لتراكمات خردة بلاستيكية في مصنع الحيوانات المنوية بـ الرجال

سواء كان ذلك في مجرى الدم أو الدماغ أو الرئتين، يبدو أن أجزاء مجهرية من البلاستيك تظهر في كل مرة يقوم فيها العلماء بالبحث في زاوية جديدة من جسم الإنسان، والأعضاء التناسلية الذكرية ليست استثناء، وقد توصل بحث جديد نُشر هذا الشهر إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تتراكم في خصيتي البشر والكلاب، مما يثير المزيد من التساؤلات حول الآثار الصحية المحتملة لهذه الجسيمات.

وبحسب تقرير مفصل عن الدراسة، نشرته صحيفة NPR الأمريكية، فقد أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن يؤثر على جودة الحيوانات المنوية وخصوبة الرجال، لكن العلماء لا يزالون في المراحل الأولى من ترجمة هذا العمل إلى صحة الإنسان.

اخترقت الجهاز التناسلي الذكري على نطاق واسع

وعن تلك الدراسة، يقول الدكتور جون يو ، عالم السموم في كلية التمريض بجامعة نيو مكسيكو والمؤلف الرئيسي للدراسة: "الجسيمات البلاستيكية الدقيقة موجودة في كل مكان، والتحديد الكمي لتلك المواد البلاستيكية الدقيقة في البشر هو الخطوة الأولى لفهم آثارها الضارة المحتملة"، وعندما شرع في إجراء الدراسة، لم يتوقع يو أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة قد اخترقت الجهاز التناسلي الذكري على نطاق واسع، نظرًا لحاجز أنسجة الدم الضيق حول تلك الأعضاء، ولدهشته، اكتشف فريق البحث مجموعة واسعة وتركيزًا كبيرًا من المواد البلاستيكية الدقيقة في خصيتي حوالي عشرين رجلاً وما يقرب من 50 كلبًا.

وقد تكون النتائج أيضًا ذات صلة بالانخفاض العالمي الموثق جيدًا في عدد الحيوانات المنوية ومشاكل أخرى تتعلق بخصوبة الرجال، وقد تم ربط هذا الاتجاه بمجموعة من العوامل البيئية ونمط الحياة، بما في ذلك بعض المواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء الموجودة في البلاستيك، وتقول تريسي وودروف ، مديرة مركز البحوث والترجمة البيئية للصحة بجامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، إن الأعداد المتزايدة من الدراسات مثل هذه الدراسة "مقنعة ويجب أن تكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لصانعي السياسات".

كم ونوع المواد البلاستيكية الموجودة في الخصيتين؟

وتعد هذه هي أكبر دراسة لقياس كمية هذه المواد البلاستيكية الدقيقة التي تتخلل الماء والغذاء وحتى الهواء، والتي ينتهي بها الأمر في أكثر فترات الاستراحة حميمية في فسيولوجيا الإنجاب لدى الذكور، ويأتي ذلك في أعقاب تحليل أصغر، نشره فريق في الصين العام الماضي ، واكتشف وجود جزيئات بلاستيكية دقيقة في حوالي ستة خصيتين بشريتين وفي السائل المنوي، بالنسبة للدراسة الحالية، قام الباحثون في جامعة نيو مكسيكو بجمع الخصيتين من تشريح جثث الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 88 عامًا ومن حوالي 50 كلبًا بعد أن تم تحييدهم في العيادات البيطرية المحلية.

و كما يقول يو: " يمكن للكلاب أن تعمل كحيوانات "حارسة" للأمراض والتعرض للمواد الكيميائية الضارة لأنها متأصلة في البيئة البشرية، بالإضافة إلى أن عملية تكوين الحيوانات المنوية في الكلاب تشبه العملية البشرية لإنتاج الحيوانات المنوية أكثر من فئران المختبر"، وبدلاً من محاولة حساب كل جسيم من البلاستيك الدقيق، تمكن الباحثون من تحديد الكمية الإجمالية للبلاستيك عن طريق إذابة جميع الأنسجة البيولوجية وفصل المواد الصلبة.

حوالي 75٪ مما بقي كان من البلاستيك.

ويشكل البولي إيثيلين ، أو PE، جزءًا كبيرًا من ذلك، فهو البلاستيك الأكثر استخدامًا في العالم، ويظهر في العبوات والحقائب وأي عدد من المنتجات، ويصفها ماثيو كامبين ، الذي فحص هذه الجسيمات الصغيرة عن قرب، بأنها "قطع طعنية تشبه الشظايا" بسبب الطريقة التي أصبحت بها "قديمة وهشة ومجزأة"، ويقول كامبين، الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة UNM وأحد مؤلفي الدراسة: "لا نعرف ما الذي تفعله في الجسم، ومن الواضح أن الجزيئات الصغيرة جدًا يمكن أن تعطل الطريقة التي تتصرف بها الخلايا".

وظهر كلوريد البوليفينيل – الموجود في الأنابيب البلاستيكية – كمسبب بارز آخر وكان ثاني أكثر المواد البلاستيكية الدقيقة شيوعًا في خصيتي الكلاب، حيث يتم تصنيف كلوريد الفينيل على أنه مادة مسرطنة، ويمكن أن يؤدي التعرض له على المدى الطويل، في مياه الشرب على سبيل المثال، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وعلاوة على ذلك، وجد يو وفريقه علاقة بين انخفاض عدد الحيوانات المنوية في خصيتي الكلاب ووجود PVC (لم يكن من الممكن إجراء التحليل على العينات البشرية بسبب كيفية تخزينها).

وكان هناك أيضًا ارتباط بين المستويات الأعلى من مادة PVC وانخفاض وزن الخصيتين. وقد حدث الشيء نفسه مع مادة البولي إيثيلين تيريفثاليت ، أو PET، وهو مصدر شائع آخر للبلاستيك، والذي تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه قد يكون ضارًا، ويقول وودروف إن الوزن هو علامة "أولية" إلى حد ما للتأثيرات على صحة الخصية، على الرغم من أنه يستخدم بشكل متكرر من قبل الوكالات التنظيمية لتقييم تأثيرات المواد الكيميائية.

تداعيات؟

ويأتي البحث مع العديد من التحذيرات ولا يمكنه إثبات أن المواد البلاستيكية الدقيقة تسبب بشكل مباشر مشاكل في خصوبة الرجال، ومع ذلك، يقول يو إن النتائج "مثيرة للقلق" وتضع الأساس لمزيد من الدراسات المستهدفة حول "العلاقة بين التعرض للمواد البلاستيكية الدقيقة وتأثيرها المحتمل على الحيوانات المنوية"، وتشير مجموعة من الأدلة الناشئة إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن يكون لها آثار سامة على الصحة الإنجابية .

وفي مراجعة أجريت عام 2022 للأدلة الخاصة بولاية كاليفورنيا، خلصت وودروف وزملاؤها إلى أن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة "يشتبه" في أنها تضر بجودة الحيوانات المنوية وصحة الخصية، لكنها تقول إن ذلك قد يتحول قريبًا من "مشتبه به" إلى "محتمل" لأن المزيد ويتم نشر دراسات عالية الجودة، ويقول وودروف: "في تاريخ النظر إلى قضايا الصحة الكيميائية أو البيئية، في البداية ترى مؤشرات الأضرار الصحية هذه، وبعد ذلك تميل المؤشرات التي تدعمها نوع من الأدلة إلى النمو، وأتوقع أننا فقط سنرى المزيد من الأضرار الصحية الناجمة عن هذه المواد البلاستيكية الدقيقة".

تركيزه بالخصيتين البشرية أعلى ثلاث مرات من الكلاب

وفي دراسة أجرتها جامعة نيو مكسيكو، كان تركيز المواد البلاستيكية الدقيقة في الخصيتين البشرية أعلى بثلاث مرات في المتوسط ​​منه في الكلاب، ويقول كامبين إنه لا يزال هناك الكثير من الأمور المجهولة، مثل التركيز المحدد الذي قد يشكل تهديدًا للصحة، أو كيف يمكن أن يختلف ذلك اعتمادًا على نوع البلاستيك الدقيق أو مكان تراكمه في الجسم، ويضيف كامبين الذي استخدم نفس التقنية لقياس مستويات المواد البلاستيكية الدقيقة في الأنسجة والأعضاء الأخرى: "نحن على قمة جبل الجليد".

فيما يقول يو إن الكمية الموجودة في الخصيتين أعلى بكثير مما تم اكتشافه في المشيمة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد ما لاحظوه في الدماغ، فكيفية وصول المواد البلاستيكية الدقيقة إلى الخصيتين تتطلب المزيد من الدراسة، ويشتبه كامبين في إمكانية "التنقل" عبر القناة الهضمية عبر جزيئات دهنية صغيرة يتم استقلابها ثم انتشارها عبر الجسم، ومن المعقول أن يؤثر تراكم المواد البلاستيكية الدقيقة في الخصيتين على الصحة الإنجابية بعدة طرق، ويقول يو إن المواد البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تعطل عملية تكوين الحيوانات المنوية، أو تعبث بالحاجز بين الخصيتين، أو تكون وسيلة للمواد الكيميائية الضارة.

هل يفقد البشر القدرة على الإنجاب مع الوقت؟

ويمكن أن تؤدي إلى التهاب وتسبب الإجهاد التأكسدي، والذي قد يؤثر في المستقبل على الخصوبة، كما تقول الدكتورة سارة كرزاستك ، طبيبة المسالك البولية في جامعة فرجينيا كومنولث، وتضيف: "ربما يكون هذا جزءًا آخر من أحجية الأشياء التي تساهم في انخفاض خصوبة الرجال على مر السنين مع استمرار تراكم هذه التعرضات البيئية. لا نعرف التداعيات السريرية لذلك بعد"، فيما وصف ريتشارد ليا ، عالم الأحياء الإنجابية بجامعة نوتنغهام، النتائج بأنها "مثيرة للقلق"، فوجود شيء غير طبيعي كهذا في الخصيتين ليس خبرًا جيدًا بشكل خاص للصحة الإنجابية الجيدة".

وفي مختبره، وجد ليا أن التعرض للفثالات ، وهي مواد كيميائية يمكن أن تتسرب من المواد البلاستيكية، يمكن أن يقلل من قدرة الحيوانات المنوية على السباحة ويزيد من تجزئة الحمض النووي في رأس الحيوانات المنوية. وهذا هو أحد العوامل المساهمة المحتملة في انخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الكلاب المنزلية على مدى العقود العديدة الماضية، وهو اتجاه يعكس ما نشاهده عند البشر، وبطبيعة الحال، الخصيتين ليست سوى جزء واحد من الجهاز التناسلي الذكري، وهناك بحثًا يظهر الآن أن هذه الملوثات الكيميائية يمكن أن تؤثر على التحكم الهرموني في التكاثر، على مستويات مختلفة في الجسم، بما في ذلك الدماغ.

كيفية دراسة مادة في كل مكان

ووفقا للصحيفة الأمريكية، تقول الدكتورة شانا سوان، عالمة الأوبئة الإنجابية التي وثقت الانخفاض العالمي في عدد الحيوانات المنوية، إنها تشعر بالقلق إزاء تراكم المواد البلاستيكية الدقيقة، ولكن ليس من الواضح بعد أن العثور عليها في الخصيتين بدلا من أجزاء أخرى من الجسم هو أمر أكثر إثارة للقلق من وجهة نظر الصحة الإنجابية، وعلى سبيل المثال، نظرت في عملها في كيف يمكن أن يؤثر التعرض قبل الولادة للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء مثل الفثالات على الوظيفة الإنجابية للذكور و"يؤدي إلى أضرار إنجابية مدى الحياة".

وتقول سوان إن أحد القيود التي تواجه العديد من الدراسات الحديثة حول المواد البلاستيكية الدقيقة هو أن العينات قد تتعرض عن غير قصد للجسيمات البلاستيكية الدقيقة في البيئة، مما يؤدي إلى انطباعات مشوهة عما كان موجودًا بالفعل في الشخص، فيما تشير إلى وجود مشكلات مماثلة تتعلق بمراقبة الجودة منذ ما يقرب من ربع قرن عندما بدأ العلماء لأول مرة في قياس الفثالات في الأنسجة البشرية.

وتضيف: "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك الكثير من التحذيرات التي تقول إن هذه هي البداية حقًا، إنها موحية، وهي مهمة، وهي أولية"، وقد طور باحثون من جامعة نيو مكسيكو عملية مراقبة الجودة لحماية العينات من التعرض عن طريق الخطأ للمواد البلاستيكية الدقيقة قدر الإمكان، وهنا يقول كامبين إن هناك الكثير من البلاستيك في جسم الإنسان، والكمية التي قد تلوث العينات "تافهة، ومع ذلك، على نطاق أوسع، فهو يعترف بأن هذا المجال يواجه بعض التحديات الضخمة للمضي قدمًا - خاصة عندما يحاولون رسم رابط أقوى بين هذه الجسيمات الصغيرة وتراجع الصحة الإنجابية أو المرض، فالكثير من المشكلة هو أنها منتشرة في كل مكان، ولم تعد هناك ضوابط مناسبة، أليس كذلك؟ الجميع مكشوفون".