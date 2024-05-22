زيادة مخزون النفط الخام الأميركي بمقدار 1.83 مليون برميل

سجلت بيانات مخزونات النفط الأمريكية زيادة بأكثر من 1.8 برميل، بينما كانت التوقعات تحوم حول انخفاض هذه المخزونات في حدود 2.4 مليون برميل.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ارتفاع مخزونات النفط بواقع 1.825 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض بنحو 2.400 مليون برميل، بينما سجلت القراءة السابقة انخفاضاً بواقع 2.508 مليون برميل.

وصباح اليوم، تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، الأربعاء، وسط توقعات بأن البنك الفيدرالي الأميركي قد يبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة لفترة أطول بسبب التضخم المستمر، مما قد يؤثر على استخدام الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وقال صناع السياسة النقدية في الفيدرالي الأميركي، أمس الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يجب أن ينتظر عدة أشهر أخرى للتأكد من أن التضخم عاد بالفعل إلى المسار الصحيح نحو هدفه البالغ 2% قبل خفض أسعار الفائدة.

ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على الطلب على النفط.