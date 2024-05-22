إصابة شخصين في انقلاب سيارة محملة بالقمح على الطريق الصحراوي بالمنيا.. صور

أصيب شخصين في انقلاب سيارة نقل بمقطورة محمله بكميه من محصول القمح بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وعلى الفور جري نقل القمح بسيارات أخرى الي الشون والصوامع حفاظا عليها من التلف ولتيسير الحركه المروريه تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بانقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الغربي ووجود مصابين

واسفر الحادث إصابة شخصين أحمد. ح 45 سنه ومحمد. ا 39 سنه بكسور وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج وتم الدفع بلودر لرفع الحمولة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل مقطورة بكميه من محصول القمح قادمة من شرق العوينات إلى صوامع المنيا الجديدة.

تم نقل كميات من الأقماح إلى سيارات أخرى تمهيدًا لنقلها للصوامع المختصة وحفاظا عليها من التلف وتيسر الحركه المروريه تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

انقلاب سيارة محمله بالقمح

انقلاب سيارة محمله بالقمح