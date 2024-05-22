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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية لمدن ديرمواس أبوقرقاص ومغاغة

محافظ المنيا يعتمد
محافظ المنيا يعتمد المخططات التفصيلية

اعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المخططات التفصيلية لــ 3 مدن هي ديرمواس وأبوقرقاص ومغاغة وذلك في إطار جهود المحافظة لتحديث البنية التحتية وتطوير التخطيط العمراني بما يتماشى مع احتياجات السكان ويعزز التنمية المستدامة.

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وأكد المحافظ أن الاعتماد يأتي ضمن خطة الدولة لتحديد مناطق الامتدادات العمرانية الجديدة والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية وتنفيذ اشتراطات البناء ومنع التعدي على أملاك الدولة تسهيلاً لاستصدار تراخيص البناء في ضوء القوانين واللوائح.

موضحاً أن إعداد هذه المخططات تم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتنسيق مع محافظة المنيا.

 

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