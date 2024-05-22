حبس المتهم بإنهاء حياة عروس بني مزار بالمنيا 4 أيام

امر المستشار أسامة أبو الخير المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باستدراج وقتل فتاة وإلقاء جثتها مشوهة بالمقابر وذلك بعد 4 أيام من اختفائها لسرقة مصوغاتها الذهبية.



واصطحبت النيابة العامة المتهم إلى موقع الجريمة، بمقابر الشيخ عطا المجاورة لمدينة بني مزار، لتمثيل كيفية ارتكاب الواقعة وقتل الفتاة وسط إجراءات أمنية مشددة.

قررت النيابة العامة التحفظ على صاحب محل مشغولات ذهبية وسائق مركبة التوك توك للتحقيق معهما في مقتل الفتاة

ترجع أحداث الواقعة الي تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا في 14 مايو الجاري باختفاء فتاة تدعى م. ر 25 سنه من مركز بني مزار، وعقب اختفائها بأربعة أيام تم العثور عليها جثة هامد بمقابر إحدى القرى التابعة للمركز مصابة بجروح بالرأس وتشوه بالوجه، وتمكنت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة والقبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة.

وأفادت التحريات الأولية أن الفتاة كانت على قدر عالى من الاحترام وحافظة للقرآن الكريم وتمت خطبتها الايام الماضية وكانت تستعد لعقد القران.