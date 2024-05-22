محافظ المنيا يكرّم مقررة المجلس القومي للمرأة ويبحث خطة عمل المرحلة المقبلة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، لتكريمها على فترة عملها التي تميزت بالعطاء والإخلاص، كما رحب بالدكتورة نجاح التلاوي المقررة الجديدة لفرع المجلس، مؤكداً على تقديمه كافة أوجه الدعم للمجلس لمواصلة تحقيق أهدافه في خدمة المجتمع.

واشاد المحافظ بالدور الفعال الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، مشيراً إلى أهمية العمل التطوعي والمبادرات المجتمعية التي يسهم بها المجلس في تعزيز دور المرأة في المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

محافظ المنيا خلال اللقاء

وتقديراً لدورها، قدم اللواء أسامة القاضي درع المحافظة للدكتورة منال أبو سمرة تكريماً لمجهوداتها طوال فترة عملها، متمنياً لها التوفيق في مسيرتها العملية.

كما هنأ المحافظ الدكتورة نجاح التلاوي على توليها مهام مقررة فرع المجلس متمنياً لها مواصلة مسيرة النجاح والتطوير.

وأعربت الدكتورة نجاح التلاوي عن شكرها للمحافظ على ثقته ودعمه، مؤكدة على عزمها العمل بجد واجتهاد لتحقيق أهداف المجلس والمساهمة في تنمية المجتمع بمحافظة المنيا.

