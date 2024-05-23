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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعاع تناشد المواطنين عدم التعامل ماليا مع موظفيها.. وتؤكد: دورنا يقتصر على القراءة

صدى البلد

تابعت شركة شعاع للخدمات العامة المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية والمرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، شكاوى عدد من المواطنين بعد تعرضهم لمحاولات للنصب عليهم من خلال مطالبتهم بسداد فواتير كهرباء إليكترونية، مدعين أنهم تابعون لشركة شعاع.

ومن منطلق حرص شركة شعاع على التواصل المستمر مع المواطنين وحفاظا على سلامتهم، ناشدت الشركة المواطنين عدم السماح لأى شخص بالحصول على قراءة عدادات الكهرباء إلا بعد التأكد من هوية الموظف، وعدم التعامل ماليا بأى طريقة كانت مع موظفى الشركة أو من يدعون أنهم يتبعون الشركة، خاصة أن دور كشاف شركة شعاع يقتصر على تصوير قراءة عداد الكهرباء فقط.

وأكدت شركة شعاع للخدمات العامة أن جميع العاملين بإدارة الكشف يرتدون الزى الخاص بالشركة ويحمل شعار "شعاع" ولديه كارنيه تحقيق شخصية وصورة شخصية للموظف.

وشددت على أن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية أو الكشف على العدادات مسبوقة الدفع لا يتم تحصيل مقابل مالى من المواطنين نهائيا على هذه الخدمة، والشركة غير مسئولة عن أي شخص ينتحل صفة كشاف شعاع ويقوم بتحصيل أى مبالغ مالية من المشترك.

وأهابت شركة شعاع للخدمات العامة المواطنين الإبلاغ عن أى شخص يحاول انتحال صفة كشاف شعاع أو أى شكاوى  خاصة بتسجيل قراءة عدادات الكهرباء أو أى شكاوى من موظفى الشركة من خلال خدمة واتس اب على مدار الساعة على رقم 01120313831.

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