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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدارس الجيزة جاهزة لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الدبلومات الفنية السبت المقبل

امتحانات
امتحانات

أكد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم الفني بالجيزة، أن مدارس التعليم الفني بالإدارات التعليمية بالجيزة مستعدة لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات شهادة الدبلومات الفنية بكافة النوعيات والتخصصات (صناعي - زراعي - تجاري – فندقي – تعليم مزدوج) الفصل الدراسى الثانى " الدور الأول " للعام الدراسي 2024/2023 .

وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 تنطلق الامتحانات التحريرية يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، كما تنطلق الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وحتى يوم الخميس 27 يونيو 2024 طبقًا للجداول المعتمدة المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد سلومة أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية يبلغ (65080) طالبا وطالبة بمختلف النوعيات والتخصصات
( 25978 ) صناعي
( 3361 ) زراعى 
( 30498 ) تجارى 
( 5243) فندقي 
موزعة على 198 لجنة.
وتم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان .


وفى سياق متصل فقد أكد سلومة، على أن غرفة العمليات بالمديرية تتواصل مع غرف عمليات الإدارات التعليمية و تعمل على مدار اليوم لحل أى مشكلات أو معوقات داخل اللجان والعمل على حلها فورًا. 
 

وشدد وكيل تعليم الجيزة، على عدم اصطحاب الهاتف المحمول أو الساعات الالكترونية حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمسائلة القانونية وإلغاء امتحانه.

وأشار  وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، انه تم تخصيص عدد (46) استراحة على مستوى مدارس إدارات تعليم الجيزة بعدد 19 إدارة تعليمية منها 26 استراحة مخصصة للرجال وعدد 20 استراحة للسيدات مخصص لهم عدد 923 سرير كاملة التجهيزات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية باللجان والاستراحات.


كما أكد مدير تعليم الجيزة على توافر عدد 2 (خدمات معاونة) لكل استراحة للعمل على التطهير والتعقيم مع التأكيد على التهوية والإضاءة الجيدة.

وشدد سلومة، على تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية لإبلاغ غرفة عمليات المديرية مركزي عند حدوث أي مشكلات أو معوقات والعمل على حلها فوراً وعلى السادة مديرى عموم الإدارات التعليمية بضرورة توافر الرعاية الكاملة مع توفير سبل الأمن والراحة لأبناء الطلاب والتنسيق مع السادة روؤساء الاحياء والمدن والقرى بازالة اي موعقات خارج اسوار المدارس.

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