مصر ترفض السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح .. وتحذر من استفزازات تل أبيب

جددت مصر التأكيد على رفضها السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح، مؤكدة موقفها الثابت ضد منح تل أبيب الشرعية للإشراف على الممر. وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة الإعلامية للرئاسة المصرية، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن القاهرة ترى أن الوجود الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح غير مبرر، وترفض التعاون أو إضفاء الشرعية على هذه السيطرة.

شدد رشوان على موقف مصر الثابت بشأن المعبر، مشيرًا إلى أن القاهرة تلتزم بمبادئ محددة بشأنه وتعارض بشدة أي محاولات من جانب إسرائيل لفرض سلطتها عليه. ورغم هذا الرفض، أوضح رشوان أن مصر مستمرة في التنسيق مع إسرائيل في الأمور المتعلقة بمصالحها ومصالح فلسطين، خاصة خلال الصراعات السابقة التي شهدتها غزة.

وأكد رشوان، في الوقت الذي أكد فيه التزام مصر بالسلام، حرص الأمة على أمنها القومي والحفاظ على القضية الفلسطينية. وأدان الاستفزازات الإسرائيلية، بما في ذلك اتهام مصر بتوفير الأسلحة لفصائل المقاومة الفلسطينية ومحاولات إغلاق معبر رفح. وأشار رشوان إلى أن مثل هذه الادعاءات رددتها تل أبيب في المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الجهود المبذولة لتهجير الفلسطينيين وتقويض جهود الوساطة المصرية.

وحذر رشوان من أن استمرار التشكيك في موقف مصر وحملاتها ضد البلاد، فضلاً عن الاتهامات بتغيير اتفاقيات الهدنة، قد يؤدي إلى انسحاب القاهرة من جهود الوساطة المستمرة التي دفعتها الضغوط الأمريكية الإسرائيلية. لكنه أكد أن انسحاب مصر من الوساطة لن يثنيها عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني.

ومعربا عن قلقه إزاء التصرفات العدوانية الإسرائيلية، حذر رشوان من أن التوترات المتصاعدة الناجمة عن سلوك إسرائيل يمكن أن تزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وخلص إلى أن مصر تظل يقظة وملتزمة بحماية الاستقرار الإقليمي في مواجهة الاستفزازات الإسرائيلية. وأضاف أن "القاهرة حريصة على السلام، لكنها حريصة أيضا على أمنها القومي وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وهي تتحسب ولا تتخوف".

