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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة غير محسوبة من فيوتشر لـ الزمالك قبل مباراة الليلة

صدى البلد

أعلن هيثم عرابي، المدير التنفيذي لنادي مودرن فيوتشر، عن إقامة ممر شرفي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مواجهتهما المقررة في السابعة مساء اليوم الخميس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري NILE.

وأوضح عرابي في بيانه أن الممر الشرفي يأتي احتفالاً بتتويج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على فريق نهضة بركان المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي.

تعد مباراة اليوم الثانية تحت قيادة طلعت يوسف لفريق مودرن فيوتشر، الذي حقق الفوز على إنبي في الجولة الماضية بهدف دون رد، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك.

**ترتيب فرق دوري NILE:**

1. بيراميدز - 50 نقطة
2. المصري البورسعيدي - 38 نقطة
3. زد - 37 نقطة
4. الاتحاد السكندري - 36 نقطة
5. سيراميكا - 34 نقطة
6. سموحة - 34 نقطة
7. الأهلي - 33 نقطة
8. إنبي - 33 نقطة
9. مودرن فيوتشر - 30 نقطة
10. طلائع الجيش - 30 نقطة
11. الجونة - 30 نقطة
12. الإسماعيلي - 26 نقطة
13. الزمالك - 24 نقطة
14. البنك الأهلي - 22 نقطة
15. بلدية المحلة - 22 نقطة
16. فاركو - 20 نقطة
17. المقاولون العرب - 16 نقطة
18. الداخلية - 12 نقطة

الاتحاد السكندري الزمالك المصري البورسعيدي الكونفدرالية الإفريقية تتويج نادي الزمالك نهضة بركان المغربي

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