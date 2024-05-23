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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالعبور

حادث تصادم
حادث تصادم

شهد طريق خط 10 دائرة قسم شرطة ثان العبور بالقليوبية حادث اصطدام أتوبيس "ميني باص"، ب 5 سيارات، أثناء وقوفهم علي جانب الطريق وعامود كهرباء، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائد الأتوبيس، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، ومصرع سيدة، جرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي السائق والأتوبيس المتسببين بالحادث.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ لعمليات المرور بوقوع حادث اصطدام أتوبيس "ميني باص" بعدد من السيارات علي جانب طريق خط 10، وعامود كهرباء بدائرة قسم شرطة ثان العبور. 
وعلي الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة العقيد محمد النوتي وكيل الإدارة العامة لمرور القليوبية، ومصطفي عطية رئيس عمليات مرور العبور، لمكان الحادث.


وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس "ميني باص"، ب 5 سيارات أثناء وجودها على جانب الطريق بخط 10 بمدينة العبور، كما اصطدم بعامود كهرباء، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة بيده، وأسفر الحادث عن مصرع ربة منزل تدعي "نانسي ع ع"، 30 سنة، وإصابة 5 أشخاص أخرين.
وجرى نقل المصابين والمتوفاة للمستشفي، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العبور الطب الشرعى أمن القليوبية حادث إصطدام أتوبيس قسم شرطة ثان العبور

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