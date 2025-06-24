نقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري التعاون في الطاقة المتجددة ..صور

عقدت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، اجتماعًا مع وفد رفيع المستوى من دولة نيجيريا، وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الإدارية.

حضر الاجتماع المهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وآليات التعامل معها، وضمان الحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكدت المهندسة منى رزق على أهمية هذا اللقاء ضمن توجه الدولة نحو تعزيز العلاقات مع الأشقاء الأفارقة وتنفيذ مشروعات مشتركة تدعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى استعداد الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقديم الخبرات والدعم الفني اللازم، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز محوري للطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.



