كان بيعمل إيه.. أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة بورتو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن نادي بورتو البرتغالي بطل أوروبا مرتين، موضحا أن الأهلي كان له الغلبة في المباراة وكان من الممكن أن يصنع نتيجة غير مسبوقة ولكنه تمادى في إضاعة الفرص.

وأشار موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن جمهور الأهلي في البطولة كان أكثر من جماهير بورتو بالرغم من انه كان في أمريكا، لافتا إلى ان جمهور الأهلي دائما في ظهره .

وأثنى أحمد موسى، على اداء الاهلي وأداء محمد هاني وشبهه باللاعب لامين يامال الاسباني، كما نوه إلى ان محمد الشناوي كان في أسوأ حالاته.

وردد موسى: مش عارف محمد الشناوي كان بيعمل ايه في المباراة.

الشناوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي ..ماذا قال؟

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات محمد الشناوي بشأن جماهير النادي الأهلي عبر حسابه علي موقع فيسبوك.

وقال الشناوي: "بنعتذر… إحنا كان نفسنا نفرحكم النهاردة ونكسب، ومن قلوبنا بنقولكم: حقكم علينا".

وأضاف :"جمهور الأهلي اللي دايمًا في ضهرنا، في كل لحظة، في كل مباراة…العلاقة بينّا عمرها ما كانت مجرد كورة… دي روح واحدة، قلب واحد، هدف واحد.

الوعد اللي بنقطعه قدامكم: دي مش النهاية، دي بداية عهد جديد".

وختم: "وبإذن الله اللي جاي هيكون أحسن.

هنقاتل عشان نفرحكم… عشان يفضل نسر الأهلي عالي… عشانكم ".