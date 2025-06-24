نادر السيد: الشناوي ليس سببا في تعادل الأهلي أمام بورتو.. وبالميراس محظوظ

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن مشاركة الاهلي في كأس العالم للاندية كانت تدعو للفخر والأحمر قدم بطولة جيدة للغاية.

وقال السيد في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: تواجد الأهلي في مونديال الأندية شيئ مشرف للكرة المصرية وهذه المباريات تزيد من الترابط القوي بين الجمهور الأهلاوي والزملكاوي سويا.

وأضاف: الأهلي ظهر بشكل جيد للغاية في كأس العالم للأندية، والأهلي كان يناطح إنتر ميامي وبالميراس وبورتو، والمجموعة كانت قوية، اتعجب كيف فريق يتواجد به ميسي ويصفه البعض بأنه فريق ضعيف، والتقليل من حجم انتر ميامي لم يعجبني.

وواصل: فرقة الميراس كانت محظوظة بالفوز على الأهلي من فرصتين، ونتيجة المباراة لا تدل على سير المباراة، وشخصية الفريق تظهر على شخصية اللاعبين، واتعجب من انتقاد الجمهور للشناوي، بورتو من أقوى فرق العالم واستقبل مرماه 4 أهداف وحارس المرمى ليس سوبر مان، والشناوي ليس سببا في تعادل بورتو.