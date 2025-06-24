"حقكم علينا".. الشناوي يعتذر لجماهير الأهلي بعد وداع مونديال الأندية

وجه محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي وقائد الفريق الأول لكرة القدم، رسالة اعتذار مؤثرة إلى جماهير القلعة الحمراء، عقب الخروج المبكر من بطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، التي ودعها الفريق من الدور الأول بعد أداء مخيب للآمال.

وكتب الشناوي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صباح اليوم الثلاثاء: "نعتذر.. كان نفسنا نفرحكم النهاردة ونكسب، ومن قلوبنا بنقولكم: حقكم علينا"، في إشارة واضحة إلى خيبة الأمل التي شعر بها اللاعبون عقب التعادل المثير مع بورتو البرتغالي بأربعة أهداف لكل فريق، وهي النتيجة التي لم تكن كافية لتأهل الأهلي إلى الدور التالي.

وأضاف قائد الأهلي: "لجمهور الأهلي الذي يقف خلفنا دائمًا في كل لحظة وكل مباراة، العلاقة بيننا ليست مجرد كرة، نحن روح واحدة، قلب واحد، هدف واحد"، مؤكدًا عمق العلاقة التي تربط الفريق بجماهيره الوفية التي لم تتوقف عن الدعم رغم النتائج السلبية.

وشدد الشناوي في نهاية رسالته على أن "ما حدث في المونديال ليس النهاية، وإنما بداية عهد جديد"، في إشارة إلى رغبة اللاعبين والجهاز الفني في تصحيح المسار واستعادة هيبة الفريق على الساحة القارية والعالمية خلال المرحلة المقبلة.

كان الأهلي قد تذيل ترتيب المجموعة الأولى في البطولة برصيد نقطتين، بعد التعادل السلبي أمام إنتر ميامي الأمريكي، والتعادل 4-4 أمام بورتو البرتغالي، قبل الخسارة بهدفين نظيفين أمام بالميراس البرازيلي، في مشاركة اعتبرها كثير من المتابعين "محبطة" بالمقارنة مع تطلعات جماهير النادي وإنجازاته السابقة في البطولة.