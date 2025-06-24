قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمين الإفتاء يكشف أعظم حقوق الزوجة على الرجل
كأنك شديت فيشة .. لميس الحديدي تعلق على نهاية الحرب الإيرانية الإسرائيلية
الأوروبية للسياسات: أسواق النفط تفاءلت بإعلان ترامب
تشكيل بايرن ميونخ ضد بنفيكا بكأس العالم للأندية.. مولر يقود الهجوم
ما مبطلات الصلاة؟ أفعال احذر منها أثناء الفرائض اليومية
نقل الكهرباء تبحث مع وفد نيجيري التعاون في الطاقة المتجددة ..صور
أحمد موسى: نمتلك جيشا وطنيا عظيما ولازم نعرف قيمته
أمين الإفتاء يحذر: الحياة الزوجية ليست شهوة عابرة
كان بيعمل إيه.. أحمد موسى يهاجم محمد الشناوي بعد مباراة بورتو
أحمد موسى يحذر من تغلغل الموساد الإسرائيلي في بعض الدول
مُزيّنة بـ1220 كليو حرير وذهب وفضة.. الكعبة المشرفة ترتدي الكسوة الجديدة .. غداً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما مبطلات الصلاة؟ أفعال احذر منها أثناء الفرائض اليومية

الصلاة
الصلاة
محمد شحتة

قد يجهل المسلم مبطلات الصلاة والتي إن فعلها أثناء أداء الصلاة المفروضة يوميا فإنها تبطل صلاته، وهنا نشير ونسلط الضوء على مبطلات الصلاة لكي يعرفها كل مسلم ويجنب الوقوع فيها لعدم بطلان صلاته.

ما هي مبطلات الصلاة؟

من مبطلات الصلاة، ترك الركن أو الواجب من المصلي متعمدا، وكذلك ترك أحد شروط الصلاة.

كما تبطل الصلاة بفعل ما يحرم فيها: كالأكل والشُّرب عمدًا إلا إذا كان ناسيًا؛ كذلك الكلام عمدًا يبطل الصلاة أيضًا إلا إذا كان جاهلًا بالحكم أو ناسيًا فصلاته صحيحة، والعمل الكثير عمدًا يبطلها أيضًا.

وقد قال النووي: (إنَّ الفعل الذي ليس من جنس الصَّلاة، إن كان كثيرًا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلًا لم يبطلها بلا خلاف)، أما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع أو حكة للجسم، فالصحيح أن الصلاة لا تبطل به إن كانت متوالية إلا انها تُكره، والضحك في الصلاة يبطلها وقال أكثر العلماء لا بأس بالتبسم.

مكروهات الصلاة

1. العبث بالبدن: كتشبيك الأصابع وفرقعتها، يقول شُعبة مولى بن عباس: (صلَّيْتُ إلى جنبِ ابنِ عباسٍ ففقعتُ أصابعي فلمَّا قضيتُ الصلاةَ قال لا أُمَّ لكَ تفقعُ أصابعَكَ وأنتَ في الصلاةِ).

-‏فإن هذا مما قد يُفقد الخشوع المطلوب في الصلاة، ومن أمثلة ذلك أيضًا العبث باللحية أثناء الصلاة، ويُستثنَى من ذلك الحاجة إلى أمر من هذا مثل الحكة.

2. ‏رفع البصر إلى السماء: وقد استثنى الحنابلة حال التَجشي لمن يُصلي جماعة، فيرفع بصره كي لا يؤذِهم في صلاته، وقد ورد النهي عن هذا الأمر في قوله -صلي الله عليه وسلم- (لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السّماء في الصّلاة، أو لا ترجع إليهم)

3. ‏تغميض العينين في الصلاة: حيث إن السُنة إبقاء العينين مفتوحتين؛ لأن إغماضهما مَظنة للنوم، والسُنة أن يُلقي المُصلي بهما إلى مَوضع سجوده، ولكن يَخرج من الكراهة حاجة المُصلي للإغماض خوفًا من عدم الخشوع لِما يُمكن أن يكون هناك من مُشتتات يَراها تخل بخشوعه فيُغمِض.

4. التَخصر في الصلاة: مَنهي عنه بالاتفاق لقوله -صلى الله عليه وسلم: (أن النبي - صلى الله علية جد وسلَّمَ نَهى أن يُصلِّي الرجلُ مُتخَصرًا).

والتخصر هو أن يضع الرجل يده على خاصرته، وقال الشافعية بجوازه لحاجة أو ضرورة.

5. يكره أن يُصلي المُسلم وهو يُدافع الأخبثين، والأخبثان: هما البول والغائط، حيث قال -صلى الله عليه وسلم- : (لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان).

-و يُستَنبط من هذا الحديث كراهة الصلاة في حضور الطعام، وقاس الشافعية والحنابلة عليه من اشتهى طعامًا أو شرابًا لأنه في بابه، ومما يدل أيضًا على كراهة الصلاة في حضور الطعام قوله -صلى الله عليه وسلم- : (إذا وُضعَ العَشاءُ وأقيمتِ الصلاةُ فابدءوا بالعَشاءِ).

6. ‏كراهة استقبال النار أو شيء منها في الصلاة: لأن في هذا شيء من التشبه بعُباد النيران، وهذا القول عند المالكية والحنابلة.

7. ‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية والحنابلة إلى كراهة تنكيس السور: والتنكيس يعني أن تقرأ في الركعة الثانية سورة أعلى مما قرأته في الركعة الأولى.

8. ‏تُكره الصلاة عند النعس ومُغالبة النوم: ودليل هذا قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أن رسولَ اللهِ صلّى الله عليه وسلّم قال: إذا نَعَسَ أحدُكم وهو يُصلّي فلْيرقُدْ، حتى يذهبَ عنه النّومُ، فإنّ أحدَكم إذا صلّى وهو ناعِسٌ لا يدري لعلَّه يَستغفِرُ فيسُبَّ نفسَه).

9. يرى فُقهاء الشافعية والحنفية والحنابلة كراهة التثاؤب في الصلاة: لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (...وأمَّا التّثاؤبُ فإنَّما هوَ مِن الشّيطانِ، فإذا تثاءَب أحدُكم فليرُدَّه ما استطاع...).

10. ‏يُكرَه أن يبسط المُصلي ذراعيه في السجود: بل ينبغي له أن يرفعهما عن الأرض، وأن يُجافي ويُباعد بينهما، حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: (اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب).

11. ‏ويُكره التلثم في الصلاة: قال الشافعية: أنّه تغطية الفم، وقال المالكيّة: أنّه تغطية الفم مع الأنف، والمرأة كالرجل في هذا.

12. كراهة تكرير السور في الركعتين: عند المالكية.

13. يُكره النظر إلى ما يلهي عن الصلاة.

ما هي مبطلات الصلاة مبطلات الصلاة الصلاة مكروهات الصلاة شروط الصلاة أركان الصلاة آداب الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم .. وعيار 21 يتراجع بشكل مفاجئ

الزوجان المقتولان في المنوفية

لم يرزقا بأطفال وعطفا على الجميع.. مأساة زوجين قتلهما أحد أقاربهما طمعا فيهما

الإيجار القديم

هام للمستأجرين| تمديد شرط "الشقة المغلقة" 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح

زيادة المعاشات

تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025 .. 15% لـ 11 مليون مستفيد

الأهلي

بعد وداع مونديال الأندية.. الأهلي يدرس الإطاحة بـ 4 لاعبين

الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض

نقيب التمريض تعلن انتهاء أزمة البكالوريوس التقني

الإيجار القديم

تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية

الاهلي

عرض أوروبي لـ إمام عاشور بسبب مونديال الأندية | تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

قطع المياه بأسيوط

قطع المياه 6 ساعات بالوليدية و 3 قرى في أسيوط

حملة تموينية

ضبط 5 أطنان سمن مجهولة المصدر وتحرير 82 محضرا للمخابز المخالفة بكفر الشيخ

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمستشفى بولاق الدكرور ويؤكد على سرعة التنسيق مع الكهرباء لبدء الرصف

بالصور

قانون الثلاث دقائق والنصف .. عادة بسيطة قد تنقذ حياتك عند الاستيقاظ

ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟
ما هو قانون الثلاث دقائق والنصف بعد الإستيقاظ من النوم؟

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو
ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

احترس.. الإستحمام بالماء البارد في الحر يضر أكثر مما ينفع

كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟
كيف يؤثر الإستحمام بالماء البارد على الجسم؟

مفاجأة.. تناول الأطعمة السبايسي يخفض درجة حرارة الجسم في الصيف

تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف
تناول أطعمة يخفف من الشعور بالحر في الصيف

فيديو

هزيمة الأهلي من بورت

خبيرة تاروت توقعت هزيمة الأهلي أمام بورتو.. والماتش كان رده غير

ايناس عز الدين والمذيعة تقى الجيزاو

تامر حسنى أو محمد رمضان .. إيناس عز الدين تكشف عن رغبتها فى غناء دويتو مع هذا الفنان .. فيديو

سلوى عثمان

الفن مش رسالة وأنا مش قدوة.. تصريح جريء من سلوى عثمان عن تعريف دور الفنان

لقاء رئيس الأركان مع نظيره الليبي

رئيس الأركان يلتقى نظيره الليبى لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الشتاء النووي .. ماذا لو اندلعت الحرب الكبرى؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. من يطلق قرار الحرب؟!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: النووي خارج إيران.. وإسرائيل تستنجد بترامب

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ثورة 30 يونيو .. انتفاضة شعب أنقذت الوطن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب الإيرانية - الإسرائيلية.. الأسوأ لم يأتِ بعد

المزيد