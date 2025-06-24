الراجل ومراته ضربوا البنت| فستان سهرة يشعل حي السلام بـ خناقة عنيفة

تحول خلاف على تأجير فساتين سهرة داخل أتيليه شهير بمنطقة السلام أول، إلى مشهد فوضوي، بعدما تطورت مشادة بين فتاة وزبونة إلى مشاجرة بالألفاظ والضرب، شارك فيها زوج السيدة رغم أن المكان مخصص للسيدات.

الفتاة لجأت إلى قسم الشرطة، وحررت محضرًا تتهم فيه السيدة وزوجها بالتعدي عليها وعلى أخريات بعد رفضهما سداد مبلغ التأمين.

مشادة تطورت لمشاجرة

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة، بعد ما شهد أحد الأتيليهات المتخصصة في تأجير فساتين السهرة بمنطقة السلام أول، مشاجرة عنيفة بين فتاة تعمل بالمكان وسيدة وزوجها، على خلفية خلاف بشأن تأمين الفساتين، ما دفع الفتاة لتحرير محضر رسمي تتهم فيه الطرف الآخر بالتعدي عليها وعلى عدد من الفتيات الأخريات.

لحظات قليلة، من وقوع المشاجرة، وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بورود بلاغ من فتاة تعمل داخل أتيليه، تتهم فيه سيدة وزوجها بالتعدي عليها بالسب والضرب، بسبب خلاف نشب خلال محاولة استئجار فساتين سهرة.

وأفادت مقدمة البلاغ أن السيدة حضرت إلى الأتيليه برفقة بناتها، واصطحبت معها زوجها رغم أن المكان مخصص للسيدات فقط، ثم طلبت تأجير بعض الفساتين، وعندما طالبتها الفتاة بدفع مبلغ تأمين، رفضت السيدة الدفع، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.

وأضافت مقدمة البلاغ أن السيدة وزوجها قاما بسبها وقذفها، واعتديا عليها وعلى فتيات أخريات يعملن بالمكان.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستدعاء الأطراف لسماع أقوالهم.



