ساعة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

ظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

لافتت ياسمين صبري الأنظار بساعة يد من دالماركة العاليمةChopard ، اتسم جسد الساعة مصنوع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، مينا من عرق الؤلؤ، الاطار و الاسوار مرصعين بالياقوت و الألماس الأزرق.

قد تخطى سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها المليون جنيه، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ياسمين صبري



