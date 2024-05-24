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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

ساعة ياسمين صبري تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

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ظهرت ياسمين صبري  في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الكحلي المصنوع من القماش المطرز بالكامل.

لافتت ياسمين صبري الأنظار بساعة يد  من دالماركة العاليمةChopard ، اتسم جسد الساعة مصنوع من الذهب الأبيض عيار ١٨ قيراط، مينا من عرق الؤلؤ، الاطار و الاسوار مرصعين بالياقوت و الألماس الأزرق.

قد تخطى سعر ساعة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها المليون جنيه، مما أثار حالة من الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

ياسمين صبري


 

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