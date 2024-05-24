هجوم برلماني على تقارير قناة CNN الكاذبة ضد مصر.. ويؤكدون: اعتادت نشر معلومات مزيفة.. والقاهرة لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية على مر التاريخ

نائب: التقليل من الدور المصرى لحل القضية الفلسطينية غير مقبول.. وCNN تمارس سياسة التضليل

برلمانى: الاتهامات المنسوبة لمصر "لعبة مكشوفة".. ومصر أدارت المفاوضات باحترافية

عضو بـالشيوخ: مصر نجحت في حشد رأي عام عالمي داعم لأهالي غزة

أكد عدد من النواب أن تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب وعارية من الصحة، وأشاروا إلى أن هناك محاولات بعض الأطراف بإلقاء الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب فى اتخاذ القرارات المطلوبة أمر يحاولون به توريط الدولة المصرية، وإلقاء اللوم عليها وإظهار صورتها بأنها مقصرة على عكس الحقيقة.

فى البداية استنكر النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، الهجوم على مصر بشأن مفاوضات الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مدينا التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الدولية والذي لم يستند إلى مصادر، مؤكدا أن مصر أدارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية.

وقال " الخشن"، في تصريح صحفي له ، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب، وهذه اللعبة المكشوفة ضد مصر لن تفلح، مؤكدا أن مصر اعتادت ترويج الأكاذيب بشأن مواقفها الحاسمة والصريحة، خاصة فيما يتعلق بجهودها تجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إدارة مصر لهذه المفاوضات كانت احترافية وتعاملت مع كل الأطراف بأمانة وبشرف بما يحقق أهداف وتطلعات الجميع لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تحملت في سبيل ذلك جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة.

وأعرب النائب أحمد الخشن عن اندهاشه من تجاهل الجهود المصرية ومحاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، مشددا على أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.

وأكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب وعارية من الصحة، مشددًا على أن دور مصر في القضية الفلسطينية منذ عام 1948 لا ينكره أحد، فقد نجحت بجهود مضنية خلال الأشهر الماضية لتكوين رأي عام دولي رافضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح " البدري" في تصريحات له، أن مصر كانت أول من اقترح رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت أساس المفاوضات التي جرت في العواصم المختلفة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمصر أن تغير أي جزء من المقترحات دون موافقة جميع الأطراف المعنية، وأن محاولات تشويه الدور المصري لن تثني القاهرة عن مساعيها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما وصف محاولات إلقاء اللوم على مصر بأنها "أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤوليات".

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر أعلنت موقفها الداعم لوقف إطلاق النار الدائم منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين، لافتا إلى أن العالم أشاد بدور مصر في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ليعيد التأكيد على أن محاولات تشويه الدور المصري لن تنجح في إضعاف التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية ومساعيها لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الأشهر الماضية من خلال جهود حثيثة، في تشكيل رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي، بالتوازي مع جهود غير مسبوقة في التاريخ لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع للتخفيف من معاناة أهل غزة، كما وكذلك الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.