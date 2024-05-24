عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هجوم برلماني على تقارير قناة CNN الكاذبة ضد مصر.. ويؤكدون: اعتادت نشر معلومات مزيفة.. والقاهرة لم ولن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية على مر التاريخ

مجلس النواب
مجلس النواب
  • نائب: التقليل من الدور المصرى لحل القضية الفلسطينية غير مقبول.. وCNN تمارس سياسة التضليل
  • برلمانى: الاتهامات المنسوبة لمصر "لعبة مكشوفة".. ومصر أدارت المفاوضات باحترافية
  • عضو بـالشيوخ: مصر نجحت في حشد رأي عام عالمي داعم لأهالي غزة

 

 

أكد عدد من النواب أن تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب وعارية من الصحة، وأشاروا إلى أن هناك محاولات بعض الأطراف بإلقاء الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب فى اتخاذ القرارات المطلوبة أمر يحاولون به توريط الدولة المصرية، وإلقاء اللوم عليها وإظهار صورتها بأنها مقصرة على عكس الحقيقة.

 

فى البداية استنكر النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، الهجوم على مصر بشأن مفاوضات الهدنة بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، مدينا التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الدولية والذي لم يستند إلى مصادر، مؤكدا أن مصر أدارت مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باحترافية.

 

وقال " الخشن"، في تصريح صحفي له ، إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإنهاء الحرب، وهذه اللعبة المكشوفة ضد مصر لن تفلح، مؤكدا أن مصر  اعتادت ترويج الأكاذيب بشأن مواقفها الحاسمة والصريحة، خاصة فيما يتعلق بجهودها تجاه وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد عضو مجلس النواب على أن إدارة مصر لهذه المفاوضات كانت احترافية وتعاملت مع كل الأطراف بأمانة وبشرف بما يحقق أهداف وتطلعات الجميع لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مصر تحملت في سبيل ذلك جهودا كبيرة لإنهاء الأزمة.

وأعرب النائب أحمد الخشن عن اندهاشه من تجاهل الجهود المصرية ومحاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار بغزة، مشددا على أن ممارسة مصر دور الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن بالقطاع جاءت بعد طلب وإلحاح متواصل للقيام بهذا الدور.

وأكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن تقارير قناة CNN التي زعمت أن مصر لم تنجح في تحقيق هدنة إنسانية في قطاع غزة ما هي إلا ادعاءات وأكاذيب وعارية من الصحة، مشددًا على أن دور مصر في القضية الفلسطينية منذ عام 1948 لا ينكره أحد، فقد نجحت بجهود مضنية خلال الأشهر الماضية لتكوين رأي عام دولي رافضا لاستمرار العدوان الإسرائيلي.

وأوضح " البدري" في تصريحات له، أن مصر كانت أول من اقترح رؤية متكاملة لحل أزمة غزة، وكانت أساس المفاوضات التي جرت في العواصم المختلفة، مؤكدًا أنه لا يمكن لمصر أن تغير أي جزء من المقترحات دون موافقة جميع الأطراف المعنية، وأن محاولات تشويه الدور المصري لن تثني القاهرة عن مساعيها المستمرة لدعم القضية الفلسطينية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، كما وصف محاولات إلقاء اللوم على مصر بأنها "أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة للتهرب من المسؤوليات".

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر أعلنت موقفها الداعم لوقف إطلاق النار الدائم منذ اليوم الأول للعدوان على غزة، وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذلك خلال لقاءاته مع المسؤولين الدوليين، لافتا إلى أن العالم أشاد بدور مصر في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ليعيد التأكيد على أن محاولات تشويه الدور المصري لن تنجح في إضعاف التزام القاهرة بدعم القضية الفلسطينية ومساعيها لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة.

ولفت إلى أن مصر نجحت خلال الأشهر الماضية من خلال جهود حثيثة، في تشكيل رأي عام دولي رافض لاستمرار العدوان الإسرائيلي، بالتوازي مع جهود غير مسبوقة في التاريخ لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى القطاع للتخفيف من معاناة أهل غزة، كما وكذلك الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

تقارير قناة CNN CNN غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

400 جنيه نزول|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 بعد قرار البنك المركزي

محمد صلاح يفاجئ متابعيه بـ لوك جديد |شاهد

أعلاها بقوة 5 ريختر.. دولة عربية تسجل 3 هزات أرضية

على 30 عاماً| طرح وحدات سكنية تمليك في عدة محافظات.. تسهيلات للمواطنين

نداء عاجل لحاملي تأشيرات الزيارة بالسعودية قبل موسم الحج.. ما القصة؟

13 درجة تراجع| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس بعد انكسار الموجة الحارة

موجة جديدة قادمة.. الأرصاد: انكسار الحرارة لمدة 48 ساعة فقط

ترشيحاتنا

النشرة الدينية| معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. 34 بلاء استعاذ منه النبي في دعائه.. حكم زيارة أهل البقيع

مفتي الجمهورية: حجاب المرأة المسلمة يختلف حسب الزمان والمكان

شقيقة فتاة أوبرمدينة نصر: إحالة المتهم إلى الجنايات.. وخاله: محصلش

الحزن يسيطر على مدحت صالح أثناء تشييع جثمان شقيقه| صور

معلومات لا تعرفها عن الكعبة المشرفة.. تزامنا مع موسم الحج

لهذا السبب.. مدير الاستخبارات الأمريكية يجتمع مع رئيس الموساد ومسئول حكومة قطر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس| مضاعفات الإصابة بالوسواس القهري.. ما هي؟

احترس تناول هذه الأطعمة يرفع السكر في الـد.م ويسبب أخطر الأمراض.. تفاصيل

في عز الموسم .. أهم فوائد المشمش

يسبب الإغماء والوفاة.. اكتشف أعراض الإجهاد الحراري

فيديو

هروب السائق المتهم.. الفنانة مي سليم تتعرض لحادث سير مروع بسيارتها

مشكلة أذنها كشفتها.. التحليل النفسي لمصممة الأزياء هادية غالب

فاقد توازنه.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل أثناء العرض الخاص لفيلمه الجديد

تفاصيل مثيرة في معدية أبو غالب.. وكواليس دخول 22 فتاة الميكروباص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أمين

محمد أمين يكتب: معارك خلخلة الشعوب

تامر عبد المنعم

تامر عبد المنعم يكتب: شبانة ظل حليم

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفكر الديكارتي بين التلاقي والافتراق الفلسفي!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الممارسة الاحتكارية جريمة فساد اقتصادي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: تأثير الإجهاد الحراري للحيوانات على إنتاج اللبن

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تحديات الشح المائى!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : سحر أفلام الومضة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: جمهور الزمالك شريك أساسي فى بطولات النادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-