قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تصادم بين ملاكي ودراجة نارية يسقط 3 مصابين أعلى محور 26 يوليو
سوريا تطلق هوية بصرية جديدة تمثل دولة ما بعد الأسد
صدام ساخن بين تشيلسي وبالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
60 مليار شيكل.. ميزانية الحرب تشعل الخلافات في إسرائيل
حدث أمني في بيت حانون شمالي قطاع غزة
إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو
مصادر فلسطينية: حماس ستسلم ردها على مقترح الهدنة مساء اليوم للوسطاء
انفجار ضخم في محطة وقود شرق روما.. وإصابات خطيرة بين المصابين
دعا لإجراء رادع.. مرصد الأزهر يدين تعرض مسلمة ورضيعها للتهديد بالقتل في ألمانيا
أرجو منكم الدعاء.. مروان عطية يوجه رسالة عقب إجراء عملية جراحية
الصحة: ناقشنا مع وفد الوكالة الفرنسية للتنمية إنشاء وحدات صحية خضراء مرنة بكفر الشيخ
عراقجي يدافع عن تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويؤكد التزام إيران بالرقابة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

انهيار جزئي في عقار بالسيدة عائشة ومصدر: صادر له قرار إزالة.. صور

انهيار عقار السيدة عائشة
انهيار عقار السيدة عائشة
أحمد مهدي

شهدت منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، انهيار جزئي في عقار سكني صباح اليوم الجمعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ البري لمكان الواقعة حيث تبين عدم وقوع أية حالات إصابة أو وفاة. 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط عقار السيدة عائشة المنهار.

وكشفت مصدر أمني، أن عقار السيدة عائشة المنهار مكون من 3 طوابق وأنه خالٍ من السكان وأكد المصدر أن عقار السيدة عائشة صدر له قرار إزالة منذ فترة.

انهيار جزئي السيدة عائشة قوات الحماية المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابراهيم فايق

الشغلانة صعبة وسامحوني.. إبراهيم يعلن توقف برنامجه ويوجه رسالة للجمهور

سياراة اسعاف

حادث مأساوي في طوخ.. مصرع ناشئ طلائع الجيش وصديقه تحت عجلات القطار

صورة أرشيفية

الأمان في مكانين فقط| شتاء نووي يهدد بفناء 5 مليارات إنسان.. تعرف على الملاذ الأخير للبشرية

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 4-7-2025

وسام أبو علي

الأهلي في مأزق بسبب 3 عروض رسمية لـ وسام أبو علي| خاص

وسام ابو علي

مهيب عبد الهادي: وسام أبو علي خارج الأهلي

شيكابالا

أول قرار من الزمالك بعد اعتزال شيكابالا

فرص عمل

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وزارة العمل توفر فرصا للتوظيف في محطات المترو

ترشيحاتنا

ارشيفي

إيران تعيد فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الداخلية والخارجية والترانزيت

ارشيفي

حالات وفاة غامضة لموظفين في السفارة السويسرية في إيران

ارشيفي

هولندا تتهم روسيا باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا

بالصور

صيدلي يحتال على الحكومة الأسترالية لتمويل سيارات فاخرة بملايين الدولارات

سيارات فاخرة
سيارات فاخرة
سيارات فاخرة

عودة فان ديزل للمشاركة في فيلم Fast & Furious

فان ديزل
فان ديزل
فان ديزل

عودة سيارة ستيلانتس SRT إلى الحياة بشكل جديد

ستيلانتس
ستيلانتس
ستيلانتس

أقوى سيارة لاند روفر ديفندر بقوة 626 حصانا

لاندروفر
لاندروفر
لاندروفر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: الأسرار المناخية في الأمطار الصيفية

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: رحيل أحمد عامر.. لحظة صدق مع النفس وعِبرة للأحياء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تغيير الشرق الأوسط.. نتنياهو يغذي حربا طويلة

المزيد