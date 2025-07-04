انهيار جزئي في عقار بالسيدة عائشة ومصدر: صادر له قرار إزالة.. صور

شهدت منطقة السيدة عائشة بمحافظة القاهرة، انهيار جزئي في عقار سكني صباح اليوم الجمعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ البري لمكان الواقعة حيث تبين عدم وقوع أية حالات إصابة أو وفاة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بسقوط أجزاء من عقار بالسيدة عائشة بدائرة قسم شرطة الخليفة، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية والأمن، مصحوبين بسيارات إطفاء وسيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط عقار السيدة عائشة المنهار.

وكشفت مصدر أمني، أن عقار السيدة عائشة المنهار مكون من 3 طوابق وأنه خالٍ من السكان وأكد المصدر أن عقار السيدة عائشة صدر له قرار إزالة منذ فترة.