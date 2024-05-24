مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حريق عقار بالقليوبية

لقي شخصين مصرعهما واصيب اخر بحادث حريق شب في حريق في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثتين لمستشفي كفر شكر تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفيين.



وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في عقارمكون من اربع طوابق بقرية اسنيت بكفر شكر.



وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخصين وإصابة اخر جراء الحريق .

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.