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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل أغنية سعد الصغير الجديد "بابا الشغلانة"

سعد الصغير
سعد الصغير

انتهى المطرب سعد الصغير من تسجيل أغنية جديدة بعنوان بابا الشغلانة وذلك لطرحها على منصات الموسيقي بالتزامن مع احتفالات موسم الصيف.

أغنية بابا الشغلانة من كلمات  محمود على وألحان هاني فاروق ومن توزيع زيزو فاروق وأشرف على الانتاج محمود سعد الصغير.

وطرح سعد الصغير البوستر الدعائى للأغنية على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: بابا الشغلانة قريبا صيف 2024.

 

جولة سعد الصغير فى أمريكا 

وكان سعد الصغير قد أقام جولة داخل أمريكا وأحيا فيها العديد من الحفلات هناك وسط حضور عدد كبير من الجالية العربية.

ومن المفترض أن يعود مرة أخرى إلى أمريكا لإحياء أحد الأفراح خلال الفترة القادمة.

 


 


و أعرب الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته الذى أحياها في أمريكا مؤخرا حيث أحيا 3 حفلات ومن المقرر أن يواصل سعد جولته خلال الشهر المقبل أيضا للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد في تصريحات صحفية الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور الأمريكي، حيث شعرت أننى بغنى في مصر، مشيرا إلى أنه قدم أغانى باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابا كبيرا، كما قدم حفلا مع المطربة أمينة الذى استمتع بالغناء معها، ووجه سعد الشكر لمتعهد الحفلات إيلى حرفوش، وننشر عددا من الصور خلال جولة سعد فى أمريكا.

وطرح مؤخرا سعد الصغير أغنية تحمل اسم خليكي بصة وراكي تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية وتقول الأغنية: خليكي دايما بصة وراكي أهو كله هييجي على أفاكي، انتي كسرتي اللي مابينا ولاصونتي العيش والكنتاكي، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.

سعد الصغير المطرب سعد الصغير بابا الشغلانة

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