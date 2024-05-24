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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة أوتوماتيك في السوق المصري.. كم سعرها بعد التخفيض ؟

بي واي دي F3 موديل
بي واي دي F3 موديل 2024

تعتبر السيارة بي واي دي F3 موديل 2024، هي ارخص سيارة صينية مقدمة بالسوق المصري، وشهدت تلك النسخة تخفيض رسمي خلال الشهر الجاري تراوح بين 70 ألف جنيه للفئة الأولى، و80 ألف جنيه تراجع لأسعار الفئة الثانية "أوتوماتيك".

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واصبحت أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعد التخفيضات الاخيرة تبدأ من 520 ألف جنيه للفئة الأولى مانيوال، وفيما يبلغ يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة وابرز مواصفاتها 

بي واي دي F3 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات بي واي دي F3 موديل 2024

 

تأتي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 بعدد من التجهيزات ابرزها، مكيف هواء يدوي، مرايات كهربائية جانبية، قفل مركزي للابواب، 4 زجاج كهربائي التحكم، مقصورة داخلية تتسع لـ 5 افراد، مصابيح ضباب، جنوط، انذار مانع للسرقة.

بي واي دي F3 موديل 2024

وتحتوي السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 على نظام ترفيهي صوتي، مدخل AUX و USB، مشغل اسطوانات، راديو، ريموت تحكم، نظام فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات ركن خلفية.

بي واي دي F3 موديل 2024

تعتمد السيارة بي واي دي F3 موديل 2024 من الناحية الفنية على محرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة إجمالية قدرها 108 حصان و145 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية، واخر 5 غيار مانيوال لأول فئة.

بي واي دي F3 موديل 2024

اسعار بي واي دي F3 موديل 2024 بعد التخفيضات 

 

الفئة الأولى مانيوال موديل 2024 بسعر 520 ألف جنيه بدلاً من 590 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 600 ألف جنيه بدلاً من 680 ألف جنيه.

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