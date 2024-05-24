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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين.. وإجراءات خاصة للحجاج

المسجد الحرام
المسجد الحرام

تنقل قناة القرآن الكريم وقناة السنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين بعض جهودها لوقاية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف في ساحات المسجد النبوي.

وذكرت الهيئة، عبر حساب وكالتها لشؤون المسجد النبوي بمنصة "إكس"، عن تجهيز المسجد النبوي بعدد 436 مروحة رذاذ؛ لتلطيف الأجواء في ساحات المسجد.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، ذكر في وقت سابق أن المملكة تقدم كافة خدماتها لحجاج بيت الله الحرام لينعموا بالأمن والطمأنينة، ويكون حجهم ميسراً، مشيراً إلى أن مبادرة طريق مكة تعمل على إنهاء إجراءات الحجاج في 11 صالة مخصصة لذلك في مطارات 7 دول.

وفي تصريحات تليفزيونية له؛ قال الشلهوب، إن مثل هذه المبادرة لا توجد إلا في السعودية، حيث يتم تطبيقها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن عبر الجهاز المتنقل الحديث المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتقنية، وذلك للعام السادس على التوالي، وذلك بعد الحصول على التأشيرة والتأكد من الشهادة الصحية بشكل إلكتروني كامل، وترميز الأمتعة واستقبالهم في صالات مخصصة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، وانتهاء باستلام أمتعتهم في مقار سكنهم بشكل مباشر.
 

الحرمين الشريفين صلاة الجمعة المسجد النبوي المسجد الحرام

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