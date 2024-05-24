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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

موسم جديد من مسرحية رمضان ميوزيكال سكول فى السعودية

ميوزيكال سكول
ميوزيكال سكول

أكد يوسف وائل نور أنه يستعد خلال الفترة القادمة للسفر إلى السعودية لعرض موسم جديد من مسرحية  رمضان ميوزيكال سكول ، والتى سبق وعرضت من قبل فى موسم الرياض مع النجم محمد هنيدي.

وأضاف يوسف فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن نجاح المسرحية فى موسم الرياض هو الذى دفع النجم محمد هنيدي بطل العمل فى إعادة عرضها مرة أخرى فى السعودية خلال الفترة القادمة متمنيا عرضها فى مصر أيضا.
 

أحدث أفلام يوسف وائل نور


وعن تجربته مع أحمد الفيشاوي فى فيلم “بنقدر ظروفك”  الذي يعرض حاليا بدور العرض أكد يوسف وائل نور أنه سعيد بالتعاون مع أحمد الفيشاوي مشيرا أنه يقدم شخصية مختلفة ضمن أحداث الفيلم بعيد عن الشر التى أشتهر بها منذ بداية مشواره الفني.
 


أبطال مسرحية رمضان ميوزيكال سكول

ويقوم ببطولة المسرحية "رمضان سكول ميوزكال" بطولة محمد هنيدي ونرمين الفقي ومحمد ثروت ونانسي صلاح ومحمود حافظ ويوسف وائل نور

 

فيلم بنقدر ظروفك

 

واحتفل فريق عمل فيلم بنقدر ظروفك  بالعرض الخاص، وذلك بإحدى دور العرض في مدينة السادس من أكتوبر.

  كما حرص القائمون على العمل على توزيع الهدايا على الجماهير والتقاط الصورة التذكارية معهم احتفالًا بالفيلم.

وشاركت مي سليم في مسلسل المداح الجزء الرابع بطولة الفنان حمادة هلال وهبة مجدى وفتحي عبد الوهاب وعدد كبير من الفنانين، وهو المسلسل الذي لاقى نجاحاً كبيراً وقت عرضه في السباق الرمضاني 2024.


 

يوسف وائل نور مسرحية رمضان سكول ميوزيكال رمضان سكول ميوزيكال محمد هنيدي موسم الرياض

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